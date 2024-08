L’ex Inter aiuta il Milan: ora l’acquisto è più vicino

Il calciomercato del Milan riceve una grossa mano da un ex Inter: l’acquisto ora è più vicino, ecco tutti i dettagli

Il mercato del Milan prosegue spedito, la chiusura per Emerson Royal arriverà a breve e poi ci si riverserà sul centrocampista e sul centravanti. Il club rossonero dovrà sicuramente fare uscire qualcuno per una questione di liste tra Serie A e Champions League che vedrà l’esclusione dei giocatori che non rientrano più nei piani di Paulo Fonseca.

E’ chiaro che fino all’ultimo si cercherà di cederli, nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità interessanti. Nel frattempo, il Milan si è attivato per piazzare il colpo relativo a Lazar Samardzic.

Samardzic vuole lasciare l’Udinese e approdare in un top club. Il trasferimento saltato in direzione Inter dell’anno scorso ha deluso molto il centrocampista serbo. Ma la rottura totale tra la dirigenza del club nerazzurro, l’entourage e la famiglia del giocatore era insanabile.

E dunque, Samardzic è rimasto a Udine, dopo che né Napoli e né Juventus erano riuscite a trovare un accordo. Stavolta spera che le cose vadano diversamente, sa bene che giocare in grandi palcoscenici è l’ideale per la sua crescita. E chi potrebbe risolvere quello che sta diventando un vero e proprio rebus è Alexis Sanchez.

Sanchez può aiutare l’affare Samardzic

Come detto in precedenza, l’ex Inter Alexis Sanchez può aiutare la trattativa tra l’Udinese e il Milan per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è valutato intorno ai 25-30 milioni di euro, ma il club rossonero potrebbe pensare di abbassare il prezzo inserendo Yacine Adli nell’affare.

Insieme a Adli, il Milan darebbe all’Udinese un conguaglio da 10 milioni di euro. Una cifra molto interessante, trattare con i friulani è sempre complicato, soprattutto quando si tratta di pezzi pregiati. Sanchez è vicinissimo al ritorno a Udine, un colpo che fa tornare in mente i fasti del passato.

El Nino Maravilla vuole continuare la sua esperienza in Serie A, va trovato l’accordo economico in via definitiva, ma è vicinissimo. Inoltre, Sanchez sulla trequarti può aiutare tantissimo l’Udinese e sopperire, almeno in parte, all’addio di Samardzic. Allo stesso tempo, il Milan sa che servono anche altri giocatori per completare la rosa.

Per esempio Fofana e in tal senso può aiutare l’uscita di Ismael Bennacer, che ha una clausola di 50 milioni di euro. Insomma, sarà molto interessante vedere lo sviluppo del mercato rossonero nei prossimi giorni.