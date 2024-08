Lo speciale regalo di Adli ai compagni: le ha comprate a tutti

Splendido regalo di Yacine Adli ai suoi compagni di squadra durante la tournée negli Stati Uniti: un acquisto fatto col cuore

Yacine Adli l’anno scorso ha trovato molto spazio al Milan rispetto al primo anno. E’ un giocatore su cui Paolo Maldini e Ricky Massara hanno puntato e dopo un periodo di adattamento, Stefano Pioli si è convinto a mandarlo in campo.

Le sue prestazioni nel complesso sono state positive, se si valuta soprattutto il contesto tattico della seconda parte di stagione dei rossoneri. In totale, ha giocato 39 partite in tutte le competizioni segnando anche un gol, giocando davanti alla difesa.

Tuttavia, Adli potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. I rossoneri cercano un centrocampista e il francese è uno dei papabili per la cessione insieme a Ismael Bennacer. Ci sono problemi di lista, sia per la Serie A, sia per la Champions League. E dunque vanno trovate delle soluzioni.

E’ forte l’ipotesi di vedere Adli in Arabia Saudita, con l’Al-Shabab molto interessato. La valutazione di Furlani e Moncada è di almeno 15-20 milioni di euro. Una cifra che servirebbe per fare dei nuovi colpi in entrata. Ma la perdita del francese potrebbe essere molto dura per lo spogliatoio.

Splendido regalo di Adli ai compagni di squadra

Già, perché Adli è diventato un grande uomo spogliatoio, amato da tutti i suoi compagni di squadra. Si è calato alla perfezione nel mondo Milan e ha già dimostrato di essere un vecchio cuore rossonero, in più di un’occasione. E dunque, il centrocampista francese nel giorno libero concesso da Paulo Fonseca nella tournée negli USA – secondo la Gazzetta dello Sport -, si è alzato alle 5 del mattino per andare dal New Jersey a New York City.

Adli ha comprato a ogni compagno di squadra una maglia di un giocatore dell’NBA. Una bella scelta, che unisce ancor di più lo spogliatoio: Nikola Jovic per Luka Jovic; Michael Jordan per Mike Maignan; LeBron James per Tijjani Reijnders; Ja Morant per Rafael Leao; Wembanyama per Pobega.

Insomma, una bellissima iniziativa che ha portato allegria e buon umore a tutto il gruppo. Diversi giocatori, infatti, ritengono Adli fondamentale nelle dinamiche del gruppo. E’ questa è l’ennesima prova che non si sbagliano. Il francese sente la squadra come una famiglia e il regalo delle maglie dei campioni NBA ha fatto piacere a tutti. Bisognerà capire poi se alla fine resterà.