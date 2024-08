Milan, tre motivi per non cedere Bennacer

Ismael Bennacer può lasciare il Milan in questa sessione di mercato: tuttavia, per il club rossonero sarebbe meglio tenerlo

Sono molteplici i motivi per non cedere Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha rinnovato nel gennaio dell’anno scorso fino al 30 giugno 2027. Da contratto dovrebbe restare, però è attenzionato da diversi club della Saudi Pro League. C’è una clausola da 50 milioni di euro, il club che più si è mosso è l’Al-Shabab che da poco ha annunciato l’arrivo di Giacomo Bonaventura.

Bennacer è un giocatore importante, è stato decisivo nella conquista dello scudetto e con la maglia del Milan ha spesso disputato partite memorabili. Come per esempio nell’1-0 ai quarti di finale di Champions League contro il Napoli, quando segnò l’unico gol della partita poi decisivo ai fini della qualificazione in semifinale.

Gli ultimi rumors di mercato riferiscono di un Milan molto attivo sul mercato per l’arrivo di un centrocampista. Nel mirino è finito Youssouf Fofana, per il quale va trovato un accordo con il Monaco che non intende scendere sotto i 35 milioni di euro. Certo, la clausola di Bennacer se pagata potrebbe agevolare e non poco l’acquisto del centrocampista francese. Ma allo stesso tempo bisogna tenere in considerazione i motivi per il quale i rossoneri farebbero meglio a tenerselo stretto.

Milan, i tre motivi per tenere Bennacer

Uno dei motivi per qui il Milan farebbe bene a tenere Bennacer è legato alla sua leadership nello spogliatoio. Arrivato nell’estate 2019, dopo un periodo di adattamento è diventato uno dei senatori della squadra. Classe ’97, ha raggiunto la piena maturità calcistica e tecnica, al netto degli infortuni che ne hanno inevitabilmente condizionato il rendimento.

Bennacer, inoltre, con la sua tecnica e la sua attitudine al sacrificio diventerebbe indispensabile per il gioco di Paulo Fonseca. Il Milan sarà molto offensivo, le geometrie del centrocampista algerino e la sua cattiveria in mezzo al campo potrebbero far molto comodo al tecnico portoghese.

Non bisogna nemmeno dimenticare la rivalutazione tecnica dopo l’infortunio al ginocchio. E il disastro tattico di Pioli della scorsa stagione non ha di certo aiutato. Il punto è che il Milan deve pensare bene a cosa fare con Bennacer. Cederlo a cuor leggero non sarebbe la scelta giusta, perché andrebbe preso un sostituto all’altezza, ma non è facile trovarlo in giro. Il centrocampista algerino ha dato ottime garanzie e difficilmente il suo apporto alla squadra è replicabile.