Nuova soluzione per il Milan, va via in prestito

Il Milan si prepara a sfoltire la rosa e a cedere un elemento poco gradito a Fonseca. Cambia la formula: andrà via in prestito.

Stenta ad entrare nel vivo il mercato in uscita del Milan. Se il club, da una parte, è riuscito a regalare a Paulo Fonseca nuovi titolari del calibro di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, dall’altra ha fatto fatica a sfoltire la rosa e a trovare una sistemazione alternativa agli elementi del gruppo poco graditi al tecnico lusitano.

Diversi i giocatori inseriti in lista di sbarco, come ad esempio Yacine Adli retrocesso al ruolo di comparsa dopo lo sbarco in panchina del portoghese. Il feeling tra i due non è sbocciato e a confermarlo è stata l’esclusione dall’amichevole vinta ai danni del Manchester City. Una bocciatura netta, che porterà all’inevitabile divorzio. Dove proseguirà la carriera dell’ex Bordeaux, che in passato aveva stregato Paolo Maldini, non è ancora chiaro. Per lui, di recente, si era fatto avanti l’Al-Shabab ma il 24enne ha declinato la proposta ricevuta, spiegando di voler continuare a giocare in Europa.

Il francese spera in una chiamata proveniente dalla Premier League mentre il management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, tramite la sua partenza, conta di incassare tra i 15 e i 20 milioni. Segnato anche il destino di Ismael Bennacer, sprovvisto delle caratteristiche tecnico-atletiche richieste da Fonseca. L’algerino piace all’Al-Ittihad, che sta ragionando sulla possibilità di mettere sul piatto i 50 milioni della clausola rescissoria. Via pure Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, esclusi dal nuovo progetto e temporaneamente relegati nella squadra Milan Futuro.

Milan, cambia la formula: l’addio si avvicina

Il terzino, rientrato a Milano dopo la negativa esperienza vissuta al Fulham, piace al Besiktas ma il 27enne, tramite il proprio entourage, ha fatto sapere di gradire poco il trasferimento in Turchia. L’ex Liverpool, reduce dal prestito al Nottingham Forest, è invece nel mirino del Trabzonspor. La trattativa risulta avviata tuttavia lo stipendio percepito dal centravanti (pari a 4 milioni) risulta troppo alto per le casse della società di Trebisonda.

Da qui la decisione del Milan di aprire al prestito e pagare una quota consistente dell’ingaggio, così da agevolarne la cessione. La pista in questione è destinata a diventare bollente nelle prossime ore, con il Milan che, al tempo stesso, proverà ad acquistare altri rinforzi di comprovata qualità. Per rafforzare il centrocampo Moncada sta pensando a Lazar Samardzic, valutato dall’Udinese almeno 25 milioni. In avanti, invece, il preferito risponde al nome di Tammy Abraham (espressamente richiesto da Fonseca).