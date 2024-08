Pazza idea Milan, nome nuovo: bomber da sogno per Fonseca

Fonseca da tempo aspetta ancora un nuovo attaccante che assieme a Morata possa aumentare il tasso tecnico del reparto avanzato rossonero

Il mercato del Milan procede con la lista degli obiettivi rossoneri che contiene molti nomi sui quali i dirigenti del Diavolo stanno lavorando da settimane. Dopo gli innesti di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic ora il nuovo allenatore rossonero Paulo Fonseca si aspetta altri innesti e in queste ultime settimane di calciomercato potrebbero arrivarne diversi a Milanello. Sembrano infatti a buon punto le trattative per Emerson Royal dal Tottenham e poi si cercherà anche un nuovo vice portiere.

Nonostante ciò, anche in attacco non si può considerare concluso il mercato del Milan perché nei programmi del club c’è anche quello di un nuovo rinforzo pur avendo già prelevato Morata dall’Atletico Madrid.

Nell’ultimo periodo sono circolati molti nomi su cui la società di via Aldo Rossi sembrava aver messo il mirino per questa sessione estiva tra cui Memphis Depay, Niclas Fullkrug (adesso al West Ham) e Tammy Abraham. Ma ora torna di moda un vecchio pallino.

Il Milan mette nel mirino per l’attacco il profilo di un vecchio pallino: affare da 25 milioni di euro

Mentre si sta cercando di chiudere le trattative per Emerson Royal e si stanno vagliando i vari profili per trovare un nuovo secondo portiere dopo l’infortunio di Sportiello, in casa Milan non si smette di ragionare su quale nuovo attaccante sia la miglior scelta per Fonseca.

In queste ultime ore è tornato di moda anche il profilo di Jonathan David, centravanti di proprietà del Lille. In Francia da ormai quattro anni la punta canadese si sta dimostrando un giocatore di assoluto valore che è stato capace di segnare 84 gol in 182 partite con la maglia del Lille fra tutte le competizioni. Fonseca inoltre lo conosce bene perché nelle ultime due stagioni lo ha allenato proprio nella formazione transalpina.

Il Milan punta a portarlo in Serie A sborsando un prezzo piuttosto contenuto che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Ad aiutare il Diavolo c’è il contratto in scadenza a giugno 2025 che obbliga il Lille a non alzare troppo le pretese sul cartellino di David. I rossoneri nei prossimi giorni possono tornare all’assalto del canadese classe 2000 specialmente se dovessero formalizzarsi le cessioni di Bennacer e Thiaw che porterebbero denaro prezioso nelle casse di via Aldo Rossi.