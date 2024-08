Per lui c’è sempre meno spazio: assist al Milan e colpo in attacco

Dal Milan può arrivare un assist interessante dalla Premier League: colpo in attacco a sorpresa, ecco cosa sta succedendo

Il Milan è alla costante ricerca di nuovi profili in grado di alzare il livello qualitativo della rosa. Tra i giocatori valutati rientra un centrocampista dalle caratteristiche difensive, come Youssouf Fofana, poi si segue anche Lazar Samardzic e Tammy Abraham.

Il centravanti è un ruolo particolare, con la Roma c’è però distanza sulla formula. Perché i giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo per 25-30 milioni di euro, mentre il Milan lo vorrebbe soltanto in prestito con diritto di riscatto.

Ecco che quindi si iniziano a valutare altri attaccanti e tra questi rientra anche Armando Broja, attualmente al Chelsea. Classe 2001, il centravanti albanese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e sembra proprio non rientrare nei piani dei Blues. Così come tanti altri giocatori, e infatti la rosa del Chelsea conta ben 41 elementi che ben presto diventeranno 42.

E’ praticamente concluso l’acquisto di Samu Omorodion da parte del Chelsea. E’ stato inseguito a lungo nel corso del mercato ed è stato trovato l’accordo con l’Atletico Madrid per 50 milioni di euro. Una cifra che ha fatto molto comodo ai Colchoneros, che si sono buttati a capofitto su Julian Alvarez, un colpo da quasi 100 milioni compresi i bonus.

Omorodion libera Broja: che chance per il Milan

L’acquisto di Samu Omorodion da parte del Chelsea mette ancora più da parte Armando Broja. Nei Blues regna un sacco di confusione, nessuno è felice e tanti sono scontenti. Il centravanti albanese vorrebbe giocare, essere protagonista, o quantomeno considerato dall’allenatore. Ma con 42 giocatori in rosa diventa difficile e infatti anche per questo Romelu Lukaku si avvicina sempre di più al Napoli.

Broja è stato accostato anche in passato al Milan, il contratto fino al 2028 impone delle opportune valutazioni da parte di tutti. Il Chelsea lo valuta sui 30 milioni, ma è possibile strappare anche un prestito con diritto di riscatto. Una chance che fa gola al club rossonero, che potrebbe valutarlo da vicino prima di investire una cifra così importante.

E’ chiaro che bisognerà attendere ancora un po’ prima di sbilanciarsi. La situazione di Broja può sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato, quando il Chelsea avrà sempre più necessità di vendere e concederà sconti, com’è già accaduto in passato ad altri club. Per il centravanti albanese l’anno scorso sono stati solo 776′ giocati, con 2 gol e un assist. Decisamente troppo poco.