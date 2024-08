Sinner può già esultare, ottime notizie per Jannik

Arrivano ottime notizie per Jannik Sinner, ci sono già risvolti positivi al ritorno in campo del numero uno ATP

Non è stato facile rinunciare alle Olimpiadi, per Jannik Sinner, nonostante le polemiche che hanno circondato la sua assenza dal torneo a cinque cerchi. L’azzurro non ha potuto scendere in campo a Parigi per una fastidiosa tonsillite, lasciando dunque il proscenio ad altri protagonisti. Ma ora, sta per tornare in campo.

Il periodo di riposo osservato e le cure hanno funzionato, Sinner si è ripreso e sarà al via del Masters 1000 di Montreal. Naturalmente, da testa di serie numero uno del seeding. Inizia la settimana numero nove per lui da numero uno ATP e l’intenzione è quella di prolungare questa permanenza in vetta il più possibile.

Fondamentale fare bene in Canada, visto che un anno fa (ma allora si giocava a Toronto) ha vinto il primo Masters 1000 della carriera e dunque deve difendere un cospicuo bottino di punti. Sul veloce americano, in ogni caso, Jannik si è sempre trovato a suo agio e ora che ha, presumibilmente, recuperato la condizione potrebbe esprimersi ad alti livelli. Per lui, oltretutto, ancor prima di giocare c’è già una buona notizia.

Sinner resta davanti nel ranking ATP e può allungare: Djokovic e Alcaraz fuori causa

Jannik riuscirà a mantenere agevolmente il primato in classifica e avrà anche la possibilità di provare ad allungare in testa al ranking, grazie all’assenza dei principali rivali, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

I due sono arrivati fino in fondo al torneo olimpico, in cui la medaglia di bronzo è stata conquistata dal nostro Lorenzo Musetti, regalandoci un grande risultato. Sul campo Philippe Chatrier del Roland Garros, una finale splendida in cui ha prevalso Djokovic. Un match bellissimo ma tiratissimo, in fondo a una settimana molto intensa. Le fatiche si fanno sentire e dunque i due hanno deciso di recuperare le energie.

Quindi, a Montreal la testa di serie numero 2 sarà Alexander Zverev, che occupa la quarta posizione nel ranking generale. Il che da’ una grossa occasione a Jannik di arrivare fino in fondo al torneo e accumulare punti preziosi. La sfida con Djokovic e Alcaraz ripartirà verosimilmente da Cincinnati, secondo Masters 1000 del tour americano di questo periodo, altra tappa fondamentale prima degli Us Open. Se Jannik dovesse fare bene anche a Flushing Meadows, salirebbero le probabilità di chiudere il 2024 in prima posizione.