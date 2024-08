Tentativo last minute a fine agosto: Insigne torna in Serie A

Lorenzo Insigne potrebbe fare ritorno in Serie A: tentativo prima della chiusura dei battenti del calciomercato

Manca sempre meno al fischio d’inizio della stagione 2024-25, motivo per il quale s’infiamma il calciomercato. Ma il vero colpo a sorpresa potrebbe arrivare sul gong finale della sessione estiva della campagna di trasferimenti dei calciatori. Lorenzo Insigne, infatti, potrebbe fare ritorno in Serie A.

Finora l’avventura dell’ex idolo della tifoseria partenopea nella Mls, nelle file del Toronto Fc, lo ha arricchito ma non ha rimpinguato il suo palmarès tanto che pochi giorni fa il club canadese ha consensualmente risolto il rapporto di lavoro con il Presidente Bill Manning. A quest’ultimo la proprietà imputa il flop in termini di risultati, con il Toronto che non si qualifica per i play-off della Audi Mls Cup dalla stagione 2020, e l’esoso ingaggio di Lorenzinho che non sta pagando i dividendi sperati.

Con uno stipendio di 15.4 milioni di dollari, che lo rendono il secondo calciatore più pagato della Mls, dietro solo a un certo Lionel Messi, e con il suo curriculum il management del Toronto Fc si aspettava che l’ex Napoli avrebbe fatto fare il salto di qualità alla squadra ma così non è stato.

Ebbene, vista l’aria che tira dalle parti di Toronto, Lorenzo Insigne, come detto, potrebbe decidere di ritornare in quella Serie A che ha lasciato due anni fa e dopo aver timbrato il cartellino dei marcatori 96 volte in 336 presenze (tutte con la maglia del Napoli). Del resto, le pretendenti non gli mancano.

Il Parma e il Como sulle tracce di Lorenzo Insigne

Le difficoltà di Insigne con il Toronto potrebbero spingere il Parma e il Como a tentare il colpo last minute. D’altra parte, l’esperienza, la fantasia e l’imprevedibilità dell’ex Napoli potrebbero esaltare due squadre che si sono messe in luce durante il precampionato.

Exploit dei ducali che hanno liquidato l’Atalanta, che il 14 agosto contenderà ai 15 volte campioni d’Europa del Real Madrid la Supercoppa europea, con un netto 4-1. Gli uomini di Fabio Pecchia, dunque, sono già pronti per il debutto in Serie A tra le mura amiche – il 17 agosto, con palla al centro alle 18.30 – contro la Fiorentina del nuovo corso targato Raffaele Palladino. E di certo l’eventuale arrivo di Lorenzo Insigne aprirebbe scenari diversi dalla salvezza che è l’obiettivo di ogni neopromossa.

Sicuramente punta a più di una tranquilla salvezza l’ambizioso Como di Cesc Fabregas come dimostra la sua campagna acquisti in cui spiccano gli ingaggi dell’ex bomber di Torino, Roma e Fiorentina, Andrea Belotti, e di Raphael Varane, campione del mondo con la Francia nel 2018 ed ex Real Madrid e Manchester United. Ebbene, l’eventuale colpo di coda dei gialloblù per strappare Insigne al Toronto rafforzerebbe la loro candidatura a sorpresa dell’imminente campionato.