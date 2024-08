Accordo raggiunto, resta al Milan: ribaltone totale

Decisione improvvisa e accordo raggiunto: ribaltone in casa Milan, il calciatore è pronto a restare in maglia rossonera

Il campo ha riservato al nuovo Milan firmato Paulo Fonseca risultati decisamente positivi. Le vittorie in amichevole contro Manchester City e Real Madrid fanno morale, in vista dell’inizio di una nuova importantissima stagione per il ‘Diavolo’. E se l’esordio contro il Torino si avvicina a grandi passi, a tenere alta ancor di più l’attenzione in casa rossonera è inevitabilmente il calciomercato.

La firma di Alvaro Morata non basterà a completare un attacco che ha bisogno di un’alternativa di spessore al capitano della nazionale spagnola. E così il nome di Tammy Abraham, già ventilato nel mese di luglio, torna di moda per la squadra di Fonseca. Una richiesta espressa dell’allenatore lusitano che crede nell’inglese il quale pare abbia già dato il benestare al passaggio in maglia rossonera. C’è però da trovare un accordo – e non è affatto scontato – con la Roma che non intende scendere dalla valutazione di 25 milioni di euro per il suo bomber.

D’altro canto l’acquisto di Pavlovic ha portato forze fresche e fisicità ad una difesa che nell’ultimo anno aveva decisamente perso lo smalto dei tempi migliori. La dirigenza di Via Aldo Rossi non si ferma e il colpo Emerson Royal per la fascia destra rimane un’opzione caldissima. Dagli acquisti alle cessioni, c’è un nome che negli ultimi tempi è stato accostato ad un addio che pareva assolutamente scontato. Non sarà così: il suo futuro sarà ancora in maglia rossonera.

Ha convinto Fonseca: resta al Milan

Mentre si fanno largo le ipotesi di due addii a centrocampo per fare spazio a Fofana e Samardzic (si parla di Bennacer e Adli) il Milan ha già preso una decisione coraggiosa in sede di mercato. Uno dei talenti rossoneri dato per partente è stato ufficialmente blindato.

Si parla del prodigio 17enne Mattia Liberali, reduce da una serie di prestazioni pazzesche durante l’estate. Un talento purissimo quello che classe 2007 che non ha minimamente sfigurato con la prima squadra. Anzi. Liberali è stato spesso e volentieri decisivo nella fase finale dell’azione, dimostrando qualità assolutamente fuori dal comune. Un giovane frizzante, dalle grandi doti tecniche che nel corso della stagione che sta per cominciare rischia di essere un’arma preziosissima agli ordini di Fonseca.

Ecco perché Liberali rimarrà a Milanello, con l’idea di alternare presenze in prima squadra a quelle – decisamente più continue – con il Milan Futuro in Serie C. Una pianificazione certosina fatta dai vertici del ‘Diavolo’ che credono tantissimo nel ragazzo e hanno preferito lasciarlo in un ambiente sicuro per crescere, rispetto all’idea avanzata qualche giorno fa di un prestito per giocare già ad alti livelli con continuità.