Colpo a sorpresa in Serie A, la rivale vuole Jovic

Luka Jovic potrebbe presto cambiare casacca: la rivale del Milan ha chiesto ufficialmente l’attaccante ai rossoneri.

Il Milan è costantemente impegnato sul mercato per trovare un altro attaccante. L’obiettivo di Ibrahimovic e Moncada è quello di regalare un’altra punta a Paulo Fonseca per innalzare ulteriormente il livello del reparto offensivo e consentire al tecnico portoghese di avere più soluzioni. Nelle scorse settimane la dirigenza del Diavolo ha messo a segno un grande colpo con l’arrivo di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid: ora il Milan è alla ricerca di un altro bomber per completare il proprio attacco.

Tuttavia i rossoneri devono anche pensare a sfoltire, specialmente davanti. Oltre a Morata, infatti, il fronte offensivo è composto attualmente da Leao, Okafor, Chukwueze e Luka Jovic, senza dimenticare Traoré, Camarda, Nasti e Origi. Ecco perché Ibrahimovic e Moncada stanno cercando di capire quali dovranno essere i centravanti da ‘tagliare’.

Stando alle ultime indiscrezioni uno di quelli che potrebbe presto lasciare Milanello è Jovic. Una scelta che spiazza un po’ i tifosi, dato che l’attaccante ex Fiorentina ha un’ottima media gol (uno ogni 138 minuti). L’attaccante serbo non vuole assolutamente lasciare il Milan e lo ha fatto capire più volte, ma le esigenze di mercato stanno spingendo i rossoneri verso questa soluzione.

Jovic alla rivale! Il Milan apre alla cessione

In più nelle scorse ore è avvenuto qualcosa che potrebbe ulteriormente favorire la cessione di Jovic. L’Atalanta, infatti, deve necessariamente trovare un nuovo centravanti dopo il grave infortunio a Scamacca. L’attaccante della Dea e della Nazionale italiana si è rotto crociato, menisco e collaterale: dovrà stare fuori almeno fino a primavera.

I rumors che circolano in queste ore rivelano che tra i vari profili sondati dai bergamaschi ci sarebbe anche quello di Luka Jovic. L’Atalanta e il Milan hanno ottimi rapporti e nel recente passato hanno spesso concluso operazioni di mercato: il nodo è proprio la volontà del 26enne, che ha già rifiutato altre destinazioni (il Milan voleva proporlo alla Roma come possibile contropartita per Abraham).

Jovic non ha detto no solo ai giallorossi: nelle scorse settimane ha gentilmente declinato anche le offerte provenienti dai club sauditi e ha respinto anche l’assalto dello Zenit. Tuttavia l’idea Atalanta potrebbe piacere di più al serbo, dato che alla corte di Gasperini troverebbe l’ambiente ideale per esprimere al meglio tutte le sue qualità.