Il Milan ci ripensa, sarà sacrificato: dice addio ai rossoneri

A volte i sacrifici sono necessari nel calciomercato per raggiungere un obiettivo, questo è quello che con ogni probabilità accadrà al Milan.

L’inizio della Serie A è sempre più vicino, per questo diventa fondamentale capitalizzare il più possibile gli obiettivi di mercato prefissati, così da aiutare i tecnici a integrare i nuovi arrivi. La sessione estiva resterà comunque aperta anche a campionato già iniziato – come accade ormai da tempo – ma dopo lunghe trattative il rischio di perdere gli obiettivi prefissati è concreto. Gli anni passati hanno evidenziato spesso questo problema in casa rossonera e la dirigenza vuole evitare situazioni simili.

In questi mesi il club ha rinunciato ha obiettivi seri come Joshua Zirkzee, sfumato per le esose richieste relative alle commissioni del suo agente e poi andato al Manchester United. Alla fine comunque il rinforzo per l’attacco è arrivato, Alvato Morata è un giocatore di esperienza e qualità ma non è quello che i tifosi aspettavano. Ora la società vuole altri rinforzi, ma prima serve vendere e il club ha le idee chiare sul da farsi.

Un sacrificio necessario in casa Milan

Il bilancio del Milan, a differenza di quello di molte altre big, è in ordine, per questo molti tifosi non riescono a comprendere l’atteggiamento della società, che tende a dilungarsi troppo sulle trattative per evitare di svenarsi, pur non essendoci questo bisogno. Non a caso, sono stati solo due, Morata e Pavlovic, i nuovi acquisti, almeno per ora.

Il club è in cerca però di un’altra punta da affiancare allo spagnolo, Tammy Abraham sarebbe il nome individuato, anche se non convince molti, soprattutto perché non ci sono certezze sulla sua integrità fisica. L’inglese sembra essere però il prediletto di Fonseca anche se non è semplice accontentare le richieste della Roma, che vorrebbe addirittura oltre 25 milioni di euro.

Inserire una contropartita potrebbe essere quindi ideale per abbassare le pretese, anche se questa sarebbe un calciatore che piace a tanti, compreso il suo nuovo allenatore, ovvero Alexis Saelemaekers.

Il giocatore è stato uno dei protagonisti del Bologna delle meraviglie di Thiago Motta e molti sono rimasti stupiti dal mancato riscatto del club rossoblù. L’addio di Thiago Motta, oggi alla Juventus, sembra abbia però influito sulla decisione dei rossoblù.

Il belga è così tornato a Milanello con grande entusiasmo e ha dimostrato non poca dedizione, sia in allenamento sia nelle partite in cui Fonseca ha scelto di schierarlo. Anzi, l’allenatore sembra essere davvero contento del suo apporto, al punto tale da chiedere una sua conferma, ma una sua volontà potrebbe non essere sufficiente. Il suo approdo nella capitale potrebbe quindi essere difficile da bloccare, anche se c’è il rischio concreto che un suo addio si trasformi in un grande rimpianto.