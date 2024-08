Il Milan fa lo sconto: cessione necessaria, se ne va

Dopo una lunga riflessione il Milan ha deciso di abbassare il prezzo: il calciatore è pronto per la nuova destinazione.

Quello del Milan è stato un precampionato importante, sono diverse le buone prove offerte dal club sotto la guida di mister Paulo Fonseca che, seppur arrivato leggermente più tardi rispetto alle tempistiche previste, ha dimostrato di poter far girare i rossoneri a dovere. Il 4-2-3-1 si conferma marchio di fabbrica per il tecnico lusitano che sa di aver ancora qualcosa da sistemare all’interno della propria rosa, soprattutto in chiave uscite.

Affari importanti, sia in entrata che in uscita, per il Diavolo che fin qui si è mosso in maniera interessante. Fari puntati su Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, punte di diamante della sessione estiva di calciomercato, chiamati a confermarsi valore aggiunto per il club e per il mister. Per un giocatore che viene ce n’è però uno pronto ad uscire: idee chiare da parte della società che avrebbe già trovato una nuova sistemazione per il proprio tesserato.

Arrivato in sordina qualche anno fa, quando ha avuto la chance di esordire tra i titolari ha fatto così bene che toglierlo è stato difficile. Questo ha aiutato il club ad ottenere importanti risultati e ora il suo prezzo è lievitato, scenario ricco per i rossonero che sebbene siano pronti ad abbassare le pretese sono ugualmente difronte ad una netta plusvalenza. La cessione fa ricche le casse del Milan.

Addio Milan, vola all’estero: l’offerta è da capogiro anche con lo sconto

Quando al termine della campagna acquisti estiva del 2022 i rossoneri hanno ufficializzato il suo acquisto, in pochi lo conoscevano e ancor meno persone si aspettavano un suo exploit. Invece Malick Thiaw si è rivelato un importante difensore per il Milan e questo ha attirato su di sé le attenzioni dei club più importanti del mondo. Arrivato per circa 8 milioni dallo Schalke 04, ora il suo cartellino è lievitato a dismisura.

In casa rossonera si parla della cessione imminente da parte del club rossonero che ha bisogno di mettere denaro in cassa e per farlo è pronto a cedere il tedesco classe 2001 ai bianconeri del Newcastle per ben 35 milioni di euro. Agli inglese serve un difensore centrale di spessore e i fari avrebbero iniziato a puntare verso Milanello.

La richiesta iniziale da parte dei meneghini era di oltre 40 milioni ma vista la situazione si può anche scendere un po’. Il Newcastle e Thiaw si sono già incontrati l’anno scorso, in occasione dello 0-0 di San Siro in Champions, e ora potrebbero nuovamente ritrovarsi. Salvo i due mesi passati infermeria a causa dei problemi al ginocchio, da dicembre a febbraio, il ventitreenne è quasi sempre stato un titolare di questo Milan.