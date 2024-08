Milan, ecco la soluzione a centrocampo: colpo per beffare l’Inter

Il Milan può piazzare un colpo a centrocampo e beffare l’Inter, prendendosi una piccola rivincita sugli affari sfumati del passato

Il centrocampo del Milan può subire un’evoluzione nei prossimi giorni. I maggiori indiziati che potrebbero andar via sono Yacine Adli e Ismael Bennacer. Entrambi finiti nel mirino di club della Saudi Pro League, hanno una valutazione molto diversa. Per il centrocampista francese, Furlani e Moncada chiedono sui 15-20 milioni di euro.

Ma potrebbe anche essere utilizzato come contropartita tecnica per qualche trattativa, come per esempio Lazar Samardzic. L’Udinese apprezza molto Adli, ma c’è da capire se l’interesse è ricambiato.

Bennacer, invece, ha una clausola da 50 milioni di euro e anche lui potrebbe andar via nei prossimi giorni. Molto dipenderà anche da Paulo Fonseca e dall’eventuale acquisto di Youssouf Fofana. Certo è che se qualcuno mettesse sul tavolo la cifra della clausola, ci sarebbe ben poco da fare per il club rossonero.

Se c’è una cosa che può fare il Milan è mettere nel mirino un giocatore che si è messo in mostra nell’ultimo campionato di Serie B. E no, non si tratta di Bonny, bensì di un centrocampista finito nel mirino dell’Inter e anche della Fiorentina.

Milan, possibile fastidio all’Inter per Tessmann

Si tratta di Tanner Tessmann, centrocampista attualmente in forza al Venezia che può andar via in questa sessione di mercato. Classe 2001, è stato decisivo la scorsa stagione con la maglia del Venezia per il raggiungimento della promozione. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e può andar via.

Tessmann è finito nel mirino, come detto in precedenza, di Inter e Fiorentina. Può essere un obiettivo per il Milan, che si garantirebbe per pochi milioni un giocatore di tutto rispetto, capace di imporsi come un ottimo mediano o mezzala. Non a caso è seguito anche da altri club, soprattutto all’estero, come Brentford, Everton e Celtic.

Per il Milan, l’ipotesi Tessmann rappresenterebbe una bella prova dopo i colpi sfumati relativi a Mehdi Taremi e Marcus Thuram. Entrambi oggi vestono la maglia dell’Inter e l’inserimento nella trattativa a gamba tesa potrebbe rompere le uova nel paniere dei nerazzurri. Lo statunitense ha voglia di una nuova esperienza in un top club e i rossoneri potrebbero essere la giusta soluzione. Tra l’altro, in rosa troverebbe un connazionale, ovvero Christian Pulisic, già leggenda del calcio a stelle e strisce.