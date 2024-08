Milan, la prima alternativa a Fofana è lui: ritorno di fiamma

A Fonseca serve un nuovo centrocampista e Fofana non è ancora vicino al trasferimento a Milano: c’è un altro calciatore che è tornato nel mirino.

La partita amichevole disputata contro il Barcellona ha dato ulteriore conferma che al Milan serve rinforzare la mediana. C’è bisogno di un giocatore forte fisicamente e con caratteristiche difensive. Da settimane l’obiettivo è l’ingaggio di Youssouf Fofana, però la trattativa non si sblocca ancora.

La società rossonera non sembra intenzionata ad andare oltre un investimento da 20 milioni di euro, bonus compresi. Il Monaco ne chiede circa 25 e al momento l’accordo resta lontano. Inoltre, va registrato l’interesse del Manchester United, che dopo le difficoltà ad acquistare Manuel Ugarte dal PSG valuta alternative e ha messo gli occhi anche su Fofana. Quest’ultimo ha già l’intesa con il Milan, però se non si sbloccherà la situazione con il Monaco difficilmente rifiuterà una destinazione come i Red Devils.

Milan, una vecchia idea per il centrocampo

Questa potrebbe essere una settimana molto importante per capire se Fofana vestirà la maglia rossonera. Nel frattempo, la dirigenza valuta anche altri profili e tra questi ce n’è uno che era un concreto obiettivo già qualche anno fa.

Ci riferiamo a Manu Koné, 23enne franco-ivoriano in forza al Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco aveva investito 9 milioni per comprarlo dal Tolosa nel gennaio 2021, quando anche il Milan avrebbe voluto comprarlo. Geoffrey Moncada e gli scout rossoneri lo avevano seguito per tanti mesi e lo avevano segnalato alla coppia dirigenziale Maldini-Massara, che si era attivata per effettuare la trattativa e cercare di condurla in porto. Purtroppo, il calciatore ha preferito trasferirsi in Bundesliga, ritenendolo il passaggio giusto per quel momento della sua carriera.

Ora il Borussia Moenchengladbach chiede circa 30 milioni per vendere Koné, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Nelle 85 presenze con la squadra tedesca il centrocampista ha totalizzato 6 gol e 4 assist. Ha caratteristiche che tornerebbero sicuramente utili e sembra pronto per fare un salto di una squadra più importante. Una piazza come Milano sarebbe l’ideale per il prossimo passo della sua carriera, il posto giusto per capire di che pasta è fatto. Fonseca, allenatore bravo con i giovani, può aiutarlo molto a crescere.

Operazione non semplice, visto che il Borussia Moenchengladbach ha fissato un prezzo abbastanza alto. Stiamo vedendo che il Milan sui cartellini sta avendo una politica che non prevede di superare i 20 milioni di spesa, quindi bisogna capire se verrà fatto uno sforzo per Koné o altri calciatori, compreso lo stesso Fofana.