Nadal strappalacrime, messaggio commovente per Djokovic

Il trionfo di Djokovic a Parigi continua a far parlare di sé. E intanto arriva un emozionante messaggio da parte di Nadal

Nessuno lo dava vincente, contro il più giovane e lanciato Carlos Alcaraz. Ma lui ha sovvertito i pronostici della vigilia, dando il meglio di sé ed offrendo una prestazione brillante che gli ha consentito di imporsi con un doppio 7-6.

Novak Djokovic ha dato l’ennesima dimostrazione di essere una leggenda vivente aggiudicandosi il gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi. L’ultimo tassello che mancava alla sua bacheca. Quello che gli è valso il Career Golden Slam: la vittoria di tutti e quattro i titoli del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open – e della medaglia d’oro olimpica almeno una volta in carriera.

Del successo di Djokovic alle Olimpiadi si è parlato tanto e, nonostante siano passati diversi giorni, il serbo continua a ricevere endorsement autorevoli e messaggi dai suoi colleghi. Tra questi ultimi ci ha tenuto a fargli le congratulazioni anche l’acerrimo rivale di sempre, vale a dire Rafael Nadal. Lo spagnolo si è affidato ai social per spendere parole al miele sia per Nole sia per il finalista sconfitto – nonché suo connazionale e compagno di doppio a Parigi – Carlos Alcaraz.

Djokovic trionfa a Parigi, la reazione di Nadal è da applausi: le parole dello spagnolo

“Carlos, anche se so che oggi è una giornata difficile per te, valorizza una medaglia che è molto importante per tutto il Paese e vedrai, col tempo, che lo sarà anche per te. Grazie per questa settimana incredibile e per la medaglia che hai regalato allo sport spagnolo. Un abbraccio”, ha scritto Nadal su “X”, nell’affettuoso tentativo di consolare il giovane murciano. Le parole più significative, però, Rafa le ha dedicate proprio al nativo di Belgrado.

“Congratulazioni per aver completato il Career Golden Slam e per essere stato in grado di realizzare tutto quello che volevi, Novak. Ben fatto“, ha scritto il maiorchino in una storia Instagram. Inutile dire che le parole di Nadal sono state apprezzate dallo stesso Nole ma anche da appassionati ed addetti ai lavori. Tutti d’accordo sul fatto che Rafa – il quale è stato nettamente sconfitto dal serbo al secondo turno – abbia dimostrato di essere a tutti gli effetti un vero simbolo di integrità sportiva.