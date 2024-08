Rivelazione Musetti, è successo sul podio: non tutti se ne sono accorti

Incredibile Lorenzo Musetti, la confessione del tennista spiazza tutti: è successo sul podio, nessuno lo aveva notato

L’Italia del tennis è ancora estasiata da quanto visto ai Giochi olimpici di Parigi. Chiudere la spedizione con un oro, conquistato dalle straordinarie Errani e Paolini nel doppio femminile, e con un imprevedibile bronzo portato a casa da Lorenzo Musetti, è stato qualcosa di entusiasmante. In primis per i protagonisti. Le emozioni vissute dal carrarino, in particolare, sono state talmente travolgenti da renderlo protagonista di un episodio curioso, confessato dallo stesso Musetti al termine del torneo.

Per quanto da lui ci si attendesse comunque un percorso importante all’interno del torneo olimpico, considerando che si giocava su una superficie congeniale e il suo eccellente periodo di forma delle ultime settimane, nessuno avrebbe scommesso su sulla sua presenza sul podio. L’italiano che avrebbe dovuto portare a casa una medaglia nel tennis sarebbe stato un altro, rimasto invece lontano da Parigi a causa di un malanno dell’ultimo momento.

Ma Musetti ha saputo andare oltre ogni più rosea aspettativa, è arrivato a Parigi con addosso la delusione cocente della sconfitta in finale con Cerundolo a Umago e, senza mai riposarsi, ha disputato un buon torneo di doppio e un torneo individuale a ritmo forsennato, piegandosi solo a un Djokovic modalità carrarmato in una semifinale in cui comunque ha giocato per larghi tratti alla pari del serbo.

Insomma, il percorso che ha portato Musetti al bronzo è stato un percorso di fatica, sofferenza e grande classe, e anche per questo, una volta salito sul podio, il tennista di Carrara non ha potuto far altro che lasciarsi trascinare dalle emozioni, come confessato all’indomani di quello che rimarrà uno dei giorni più belli della sua vita.

Musetti, emozione incontenibile: la confessione del campione lascia tutti senza parole

Tutti vorrebbero vincere un oro olimpico. Ma arrivare a medaglia è già un traguardo straordinario quando si compete a questo livello, contro i migliori giocatori del mondo. Anche per questo la vittoria di quel bronzo ha regalato a Musetti sensazioni uniche, mai vissute prima.

Intervistato da Eurosport dopo la premiazione, lo stesso giocatore si è lasciato andare a una confessione che ha sorpreso molti suoi tifosi: “È stato un giorno stupendo, sul podio tremavo. Essere al fianco di due fuoriclasse di questo sport per me è stato vincere un’altra medaglia, sentirmi al loro livello è stata una soddisfazione unica”.

Una soddisfazione figlia della forza di volontà, oltre che di un talento che non ammette repliche. Ma sorprendente anche perché fisicamente, Musetti, già dai primi giorni non aveva più molto da dare: “Non sono arrivato a Parigi nella forma migliore, a livello fisico. Tennisticamente ero invece nel mio miglior momento, e questo mi è stato d’aiuto“.

Dopo aver finalmente portato a casa un successo, dopo la semifinale splendida di Wimbledon e la finale amara di Umago, Musetti può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Quel salto di qualità che in Italia tutti aspettavano da tempo, potrebbe essersi realizzato. La controprova l’avremo solo tra qualche settimana, quando scenderà nuovamente in campo sul cemento nordamericano. E stavolta con l’obiettivo non più di superare qualche turno, ma di giocarsi ogni torneo fino in fondo.