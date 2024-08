Addio Maignan nel 2025, trovato il sostituto a zero

Il Milan si sta già preparando a sostituire Mike Maignan nella prossima stagione: l’idea è quella di prendere un parametro zero di grande esperienza

I rossoneri devono ancora completare il mercato di questa estate ma sono già proiettati a quello che avverrà fra 12 mesi, in particolar modo con il portiere francese. Le sirene della Premier continuano a suonare e a Milanello non vogliono farsi trovare impreparati.

Il Milan di Paulo Fonseca sta pian piano prendendo corpo. A dire il vero mancano ancora un paio di tasselli fondamentali per il tipo di calcio voluto dal portoghese, ma nel giro di pochi giorni dovrebbero arrivare. Emerson Royal come esterno destro e Fofana come centrocampista, continuano ad essere i preferiti per irrobustire retroguardia e mediana anche se le trattative con Tottenham e Monaco non sono poi così semplici. Per compiere però il definitivo salto di qualità servono entrambi, anche perché al momento i veri acquisti di questa cessione restano Morata e Pavlovic.

Il primo andrà a prendere il posto del partente Giroud, garantendo la stessa esperienza e a Milanello sperano anche gli stessi gol (non moltissimi nell’ultima stagione). Uno dei punti fermi della rosa a disposizione di Fonseca è di certo Mike Maignan, numero 1 di grandissimo affidamento e perfetto anche per l’impostazione dal basso. Il classe ’95 ha ancora due anni di contratto ma del rinnovo non vi è traccia.

Il Milan pensa al futuro, Maignan via nel 2025: il sostituito prescelto è Musso

Il Milan sta provando ad accontentare l’entourage di Maignan per arrivare al tanto agognato rinnovo di contratto ma per ora le richieste di 7-8 milioni netti a stagione sembrano essere fuori mercato. Attualmente l’ex estremo difensore del Lille percepisce 2,8 milioni più bonus e chiaramente vorrebbe di più.

Le sirene della Premier League risuonano già da tempo e qualora non si dovesse arrivare ad un accordo a breve sarebbe doveroso pensare ad una cessione. La sua scadenza contrattuale è fissata per il giugno 2026 e si vorrebbe evitare di ripetere il caso Donnarumma.

Qualora Maignan dovesse lasciare Milano la prossima estate i rossoneri hanno già le idee chiare su chi potrebbe sostituirlo. Un parametro zero che sembra poter fare al caso di Furlani e Cardinale è Juan Musso dell’Atalanta.

L’argentino sarà libero di trovarsi un altro club nel 2025 ed è seguito anche dalla Fiorentina. Il Milan può garantirgli un posto da titolare e con queste prospettive l’ex Udinese sarebbe contento di aspettare. A 30 anni sente aria di grande occasione e non vuole farsela sfuggire.