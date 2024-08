Doppio no, il Milan non si dà pace: tifosi increduli

Conclusa la tournée negli Usa, il Milan resta molto attivo sul mercato. Un doppio rifiuto complica e non poco i piani dei rossoneri

E’ terminata con il 2-2 contro il Barcellona (poi sconfitto ai rigori) la serie di amichevoli estivi disputate dal Milan negli Usa. Due settimane tra allenamenti e match per i rossoneri che tornano in Italia con due vittorie di prestigio ottenute contro Real Madrid e Manchester City.

La prova generale in vista del debutto in campionato previsto sabato 17 agosto contro il Torino a San Siro, ci sarà martedì 13 contro il Monza, avversario della seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. Un match nel quale Fonseca potrà schierare, per la prima volta, i due nuovi acquisti Morata e Pavlovic.

Quest’ultimi, verosimilmente, non saranno gli unici per i rossoneri, impegnati su più fronti per acquistare altri rinforzi. I nomi, ormai, sono i soliti con Youssuf Fofana che resta il principale obiettivo per il centrocampo, Abraham per l’attacco e Samardzic, potenziale occasione nell’ultima parte della sessione estiva di calciomercato.

Milan, il doppio no complica i piani: hanno rifiutato ancora

Attenzione anche alle possibili uscite. Il Milan è disposto a valutare eventuali proposte per Adli e Bennacer che hanno richieste dall’Arabia. Da decidere, ancora, la possibile permanenza di Saelemakers per il quale si è ipotizzato l’inserimento come contropartita nella trattativa per Abraham con la Roma. Stessa indiscrezione che ha interessato anche Okafor e Jovic, quest’ultimo destinato comunque alla cessione qualora il Milan dovesse prendere un altro attaccante.

Milan che spera anche di cedere finalmente due calciatori che non rientrano assolutamente tra le scelte per la prossima stagione ovvero Origi e Ballo Touré. Entrambi sono, di fatto, fuori rosa. Nel primo giorno di ritiro pre campionato, Ibrahimovic aveva comunicato che sarebbero stati aggregati al Milan Futuro. In realtà, a quanto pare, entrambi si starebbero allenando lontano da Milanello.

La loro cessione resta, al momento, difficile. Origi, tornato dalla stagione in prestito tutt’altro che esaltante con il Nottingham, ha rifiutato una proposta dalla Turchia arrivata dal Trabzonspor. Stessa scelta di Ballo Touré che ha detto no al Besiktas e attende possibile proposte dalla Premier League, finora non arrivate.

Per Origi, non è affatto da escludere la possibile rescissione contrattuale che permetterebbe al Milan di risparmiare almeno un’annualità sull’ingaggio di 4 milioni netti attualmente percepito dall’attaccante belga, acquistato a parametro zero dal Liverpool nell’annata post Scudetto.