Hanno già preso il sostituto: via libera Milan per il colpo in attacco

Il Milan ha ottenuto il via libera per il colpo in attacco, visto che il club ha già comprato il sostituto del centravanti: cos’è successo

Il Milan è alla ricerca di nuovi colpi per completare la rosa di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese punterà su una formazione molto propositiva, incentrata su un gioco offensivo rapido e verticale. E infatti Christian Pulisic cambierà posizione, dalla fascia destra si sposterà da sotto punta.

Sulle fasce, dunque, agirano Rafael Leao a sinistra e Samu Chukwueze a destra. L’ex Villarreal viene da una stagione poco esaltante e infatti ha tanta voglia di rilanciarsi.

E in avanti? Dopo l’addio di Olivier Giroud, il Milan era alla ricerca di un attaccante. Aveva trovato in Joshua Zirkzee il profilo ideale, ma la trattativa con Kia non è andata a buon fine. Troppi i 15 milioni richiesti dal super procuratore, dunque l’olandese è andato al Manchester United.

Il Milan ha così deciso di acquistare Alvaro Morata, che aveva praticamente finito il suo ciclo all’Atletico Madrid. Pagata la clausola da 13 milioni di euro, il centravanti spagnolo si è detto felicissimo di un ritorno in Italia dopo la ‘doppia’ esperienza alla Juventus. Tuttavia, l’attacco dei rossoneri non è ancora completo: serve un altro centravanti.

Milan, via libera per Abraham: l’Atalanta

Il prescelto è Tammy Abraham, è una richiesta di Fonseca che apprezza molto le sue caratteristiche e lo vorrebbe per avere un’alternativa in più. Un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Morata e anche a Luka Jovic – che per adesso resta al Milan, ma chissà che non arrivino proposte -, e che ha ricevuto apprezzamenti anche dall’Atalanta.

L’Atalanta ha praticamente perso Gianluca Scamacca per tutta la stagione, visto che ha subito un infortunio che ha coinvolto il crociato, il menisco e il collaterale. Il club bergamasco, però, ha subito riversato le proprie risorse sul mercato, ma invece che Abraham ha deciso di puntare su Mateo Retegui: l’italoargentino arriva in nerazzurro per 22 milioni di euro più 3 di bonus.

La Roma per Abraham inizialmente aveva chiesto una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Poi ha aperto alla possibilità di uno scambio, con Noah Okafor e Alexis Saelemaekers che piacciono molto a De Rossi. Tuttavia, Fonseca ha bloccato tutto perché vorrebbe tenere i due giocatori. La trattativa potrebbe risolversi con un prestito con obbligo di riscatto e dopo Ferragosto sono attese delle novità. Il Milan vuole un nuovo centravanti e per Abraham non ha più la concorenza dell’Atalanta..