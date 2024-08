Il Milan dice no, cessione bloccata: resta in rossonero

Il Milan ha detto no alla cessione: il giocatore ha ricevuto delle proposte ma la società non ne vuole sapere. Il retroscena

Valutazioni in corso da parte del club, con Fonseca che ha sfruttato questo ritiro per valutare al meglio al rosa a disposizione per la prossima stagione. Serve ancora qualcosa per migliorare la squadra, che sarà ritoccata prima del 30 agosto. Intanto, arrivano le ultimissime anche sul fronte delle uscite con il Milan pronto a cedere alcuni esuberi.

La società, nel frattempo, ha blindato un giovanissimo che ha impressionato nell’ultimo mese: infatti è stata rifiutata una proposta molto importante. Il retroscena è incredibile ma dimostra come il Milan abbia tutta l’intenzione di tenersi in casa i propri talenti e formarli. Infatti, secondo gli addetti ai lavori, insieme a Camarda rappresenta il futuro dei rossoneri ed è per questo motivo che la società ha deciso di blindarlo letteralmente.

Calciomercato Milan: no alla cessione, ecco i motivi

Il club crede tanto nelle qualità del ragazzo, che avrà la sua opportunità di mettersi in evidenza nel corso di questa stagione che può rappresentare quella della svolta per il classe 2007. Grazie al Milan Futuro, potrà iniziare a mettersi in evidenza nel campionato di Serie C che sarà utile al giocatore per formarsi e migliorare ulteriormente. Fonseca lo tiene d’occhio anche per la Prima Squadra ed ha deciso insieme alla società di non cederlo ad altri club.

Liberali proseguirà la sua esperienza al Milan. Il gioiello della Primavera, che ha stupito tutti in questo ritiro pre campionato, continuerà l’avventura in rossonero e si dividerà fra Prima Squadra e Under 23. Nonostante l’interesse da parte di club di Serie B, che hanno chiesto al Milan il prestito di Liberali, la società ha deciso di non cederlo. Il classe 2007 avrà il suo spazio nel corso di questa stagione, c’è grande curiosità di vederlo all’opera con il Milan Futuro in Serie C. Un trampolino di lancio che potrà portare il ragazzo ad essere in pianta stabile nella Prima Squadra, visto che Fonseca ha grade stima verso il calciatore.