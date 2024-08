Il Milan lo toglie dal mercato: decisione presa

Il Milan ha tolto il giocatore dal mercato prendendo una decisione definitiva e rifiutando qualsiasi richiesta: tutti i dettagli

Sono giorni molto caldi per il calciomercato del Milan, che può sbloccarsi definitivamente dopo Ferragosto. La ricerca del club rossonero è incentrata soprattutto sull’acquisto di un centrocampista e un attaccante. Sono queste le priorità.

Ma se a centrocampo si valutano alcuni profili come Youssouf Fofana, Johnny Cardoso e l’opportunità legata a Lazar Samardzic, per il reparto centrale dell’attacco la situazione è ben diversa. Già, perché l’obiettivo numero uno è Tammy Abraham, che la Roma ha messo sul mercato dopo l’arrivo di Artem Dovbyk.

Il Milan vorrebbe acquistare Abraham in prestito con diritto di riscatto, soluzione poco gradita alla Roma, che invece vorrebbe cederlo a titolo definitivo per almeno 25 milioni di euro. Ma il centravanti inglese ha praticamente per un anno per infortunio, è tornato ad aprile e non ha nemmeno giocato con continuità.

La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’inserimento di un obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni. Ma la Roma aveva anche proposto uno scambio di giocatori. In particolare, ce ne sono due molto apprezzati da Daniele De Rossi: Alexis Saelemaekers e Noah Okafor. Entrambi godono di grande stima da parte di Paulo Fonseca.

Il Milan ha deciso: bloccata la cessione di Okafor

Il Milan ha deciso di bloccare la cessione di Noah Okafor. Paulo Fonseca lo ritiene un giocatore importante, che può dare tanto ai rossoneri vista la sua duttilità. Infatti, l’attaccante svizzero può giocare sia sugli esterni che come centravanti. Nell’ultima stagione è stato un comprimario, ma le cose possono cambiare con l’allenatore portoghese e può trovare più spazio.

Il fatto che Okafor possa giocare da prima punta, potrebbe liberare Luka Jovic. L’attaccante serbo, con l’arrivo di Abraham, diventerebbe il terzo centravanti. E il fatto che Okafor possa giocare in più posizioni è un punto a favore della cessione. Si attenderanno eventuali offerte che potrebbero portare il Milan alla cessione di Jovic.

Sarebbe tutta plusvalenza, visto che il serbo è arrivato a titolo gratuito e ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Dunque, non resta che attendere che si sblocchi la situazione, probabilmente succederà negli ultimi giorni di mercato, ma andrà convinto Jovic che non vorrebbe andar via, ma giocarsi le sue opportunità in rossonero Ciò che interessa maggiormente a Fonseca è la permanenza di Okafor e il Milan lo accontenterà.