Il Milan se la prende comoda, dirà addio a settembre

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva di calciomercato e il Milan ha ancora alcuni esuberi da cedere: non c’è però alcuna fretta

Tra pochi giorni ripartirà il campionato italiano di calcio con milioni di tifosi che sono pronti a tornare allo stadio ad esultare per i gol della loro squadra. Il primo turno di questo nuovo torneo di Serie A si giocherà nel fine settimana del 17-18 agosto con il Milan che esordirà davanti al proprio pubblico ospitando il Torino. Questa sfida della prima giornata è pianificata per sabato 17 agosto alle ore 20:45 e sarà subito un esordio importante per il nuovo allenatore Paulo Fonseca.

Nel frattempo in casa Milan si continua a lavorare in sede di mercato per fornire al tecnico portoghese i giusti rinforzi concordati dopo che fino ad ora sono arrivati Strahinja Pavlovic dal Salisburgo e Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Un tema che il club di via Aldo Rossi non sottovaluta affatto è anche quello relativo al mercato in uscita che continua ad essere importante per i rossoneri visto che ci sono alcuni elementi non giudicati fondamentali per il progetto e che devono partire.

Il mese di settembre potrebbe essere decisivo per le uscite: il Milan ragione e attende senza fretta

Tra gli obiettivi di mercato del Milan ci sono senza dubbio Emerson Royal (individuato come terzino destro titolare già da parecchie settimane), un nuovo mediano da piazzare davanti alla difesa (e tra i diversi nomi il preferito pare quello di Youssouf Fofana) e anche un altro attaccante da affiancare a Morata.

Per riuscire a mettere a segno tutti questi colpi nel poco tempo che ci separa da qui alla chiusura del mercato il Diavolo avrebbe bisogno di qualche cessione che possa portare a degli incassi cospicui o quanto meno di avere certezze su delle future uscite dei giocatori non più al centro del nuovo progetto Fonseca.

In tal senso potrebbe essere molto utile l’addio di Yacine Adli, il trequartista franco-algerino piace da diverso tempo in Arabia Saudita e potrebbe essere un giocatore che saluterà i colori rossoneri entro l’estate. Il Milan non ha però alcune fretta di cedere il classe 2000 visto che il mercato arabo chiude in data 6 ottobre e quindi ci sarà anche tutto il mese di settembre per cederlo senza dover correre per rispettare i tempi di chiusura del mercato italiano.