Incontro e chiusura, il Milan saluta il bomber

Incontro tra le due parti ed imminente chiusura, il Milan è pronto a salutare il suo bomber: affare, oramai, ad un passo

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca ha concluso la sua tournée negli Stati Uniti D’America nella migliore maniera possibile. Nonostante sia ancora calcio d’estate i rossoneri hanno battuto squadre del calibro come Manchester City, Real Madrid e Barcellona (quest’ultima solamente ai tiri di rigore). Il manager portoghese ha fatto i suoi esperimenti in tutte e tre le partite.

Tanto da gettare nella mischia alcuni giovani di belle speranze che possono essere tranquillamente confermati nella rosa in questa stagione. Nel frattempo, però, ha fatto anche le sue scelte ed ha parlato direttamente con la società riguardante alcuni calciatori che non fanno parte del suo progetto tecnico.

In particolar modo di un attaccante che non ha convinto più di tanto ed è pronto a trasferirsi in un’altra squadra per potersi mettere in mostra. A quanto pare, però, non ci sono più dubbi: è pronto a lasciare i rossoneri visto che ha già trovato l’accordo con la sua nuova squadra.

Milan, il bomber è ai saluti: cessione ad un passo

Anche Marco Nasti ha partecipato al ritiro americano (con tanto di gol decisivo contro il City) insieme alla prima squadra. Purtroppo per lui, però, la sua avventura in rossonero terminerà ancora una volta. Lo scorso anno era stata la volta del Bari dove era stato mandato per farsi le ossa: con le sue 6 reti ha contribuito alla salvezza dei ‘Galletti’ nella cadetteria. L’anno prima, invece, era stata la volta del Cosenza che aveva deciso di puntare su di lui: 4 reti in 25 presenze.

Il classe 2003 ci ha provato, in tutti i modi, a convincere il suo allenatore a confermarlo in prima squadra, ma non c’è stato verso. Per il nativo di Pavia, infatti, è prevista una nuova cessione in prestito sempre in Serie B. La squadra fortemente interessata è la Cremonese che, per il ritorno nella massima serie, ha deciso di puntare fortemente su di lui e di consegnargli le chiavi dell’attacco.

La squadra lombarda, allenata da una ex leggenda rossonera come Giovanni Stroppa, sta costruendo una squadra importante per ritornare in Serie A. Nelle ultime ore, infatti, hanno ufficializzato l’arrivo di Federico Bonazzoli. Nei prossimi giorni, invece, come confermato da più fonti sportive raggiungeranno l’accordo per il prestito del calciatore cresciuto nelle giovanili del ‘Diavolo’.