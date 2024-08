Milan-Barcellona è un’ulteriore conferma: il Milan deve farlo al più presto

L’amichevole tra il Milan e il Barcellona è un’ulteriore conferma di ciò che serve realmente alla squadra di Paulo Fonseca

Il Milan ha vinto contro il Barcellona dopo i calci di rigore, nell’ultima amichevole giocata durante la tournée negli Stati Uniti d’America. Una lotteria che ha visto emergere ancor di più Lorenzo Torriani, che ha parato ben due rigori a Junyent e Faye.

Un’esperienza fantastica per il portiere classe 2005, diventato improvvisamente titolare dopo l’infortunio subito da Marco Sportiello in albergo. Fonseca ha speso bellissime parole per Torriani, definito come “il portiere del futuro”. Ma se il Milan può sorridere per il giovane talento, deve fare le opportune valutazioni su un altro ruolo.

Le amichevoli giocate dal Milan in questo pre-campionato hanno dato un’altra conferma, ancor di più guardando il 2-2 contro il Barcellona. C’è poca copertura da parte del centrocampo alla difesa. La sensazione è che con Chukwueze, Pulisic e Rafael Leao si è troppo sbilanciati e la difesa sia lasciata scoperta.

Soprattutto perché le caratteristiche dei centrocampisti rossoneri non sono molto difensive. Un problema che ha riguardato anche la scorsa stagione, con Stefano Pioli che in alcune fasi puntò su Loftus-Cheek sotto punta per avere più equilibrio.

Il Milan deve accelerare per un centrocampista difensivo

Il Milan ha iniziato la partita con Musah e Loftus-Cheek titolari nei due di centrocampo. All’intervallo, Fonseca ha inserito Bennacer per avere più copertura e successivamente Adli per il centrocampista statunitense. La sensazione è che nessuno di questi sia adatto a compiti prettamente difensivi.

Certo, si parla comunque di amichevoli. Classico calcio d’agosto che non deve ingannare né in positivo, né in negativo. Ma basta guardare le caratteristiche di ogni centrocampista del Milan, per capire che non ci sono giocatori in grado di ergersi come delle dighe difensive.

Questo alla lunga può portare dei problemi quando si entrerà nel vivo della stagione. E dunque, il Milan deve al più presto chiudere per Youssouf Fofana, principale obiettivo per il centrocampo. Siccome la distanza col Monaco è ancora alta, però, si stanno valutando altri profili, come Manu Koné e Johnny Cardoso.

Molto dipenderà dal costo del cartellino di ogni singolo giocatore. Il Milan vuole rinforzare la squadra, ma non ha intenzione di fare follie. Qualcosa può sbloccarsi con gli addii di Bennacer e Adli, anche per una questione di lista. Fonseca, intanto, attende. Sa che per far funzionare il suo gioco ha bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche.