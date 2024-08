Milan, decisione già presa: niente rinnovi, triplo addio a zero

Il Milan ha preso un’importante decisione per quello che riguarda il proprio mercato chiudendo la porta a tre rinnovi.

Sono ore decisive per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri che sono al lavoro per cercare di chiudere le operazioni in entrata ed in uscita sistemando l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Dopo gli acquisti di Morata e Pavlovic è tempo di provare a chiudere per Emerson Royal in casa Milan tenendo sempre stretti i contatti con il Monaco e Fofana per tentare di tenere una porta aperta all’arrivo del centrocampista francese.

Oltre alle operazioni in entrata si pensa anche a sfoltire l’organico con il club che ha comunicato a diversi calciatori l’intenzione di non voler puntare su di loro e di cercare una nuova sistemazione. In questo momento, infatti, l’organico a disposizione di Fonseca è troppo ampio con il Milan che sta cercando di piazzare i propri esuberi.

Calciomercato Milan, niente rinnovi: i rossoneri bloccano le trattative

In casa Milan non ci sono novità per quello che riguarda i possibili rinnovi dei calciatori in scadenza di contratto nel giugno del 2025. Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Luka Jovic sono i tre giocatori che vedranno terminare il loro accordo alla fine della stagione in corso ma per ora non sembrano esserci spiragli per il prolungamento dei loro contratti.

Per quello che riguarda il capitano dei rossoneri ci sono stati dei contatti tra club e calciatore ma la differenza tra domanda ed offerta è molto ampia. Il Milan non sembra intenzionato ad assecondare le richieste del terzino destro che ha più di qualche estimatore in Europa ma che appare destinato a chiudere l’annata con la maglia rossonera per poi salutare a costo zero.

Diversa la situazione riguardante Alessandro Florenzi. L’ex difensore della Roma ha subito un grave infortunio che lo terrà fuori fino alla fine della stagione in corso. La volontà del Milan era quella di non rinnovare il contratto del calciatore classe 1991 che arriverà quindi al termine del proprio contratto prima di salutare Milanello il 30 giugno del 2025.

Luka Jovic si è meritato il rinnovo del contratto di un anno dopo un’annata positiva vissuta alle spalle di Olivier Giroud. Il centravanti serbo è stato inserito dal Milan in alcune trattative per sistemare il proprio reparto avanzato ma senza successo. Se non dovesse arrivare una nuova punta agli ordini di Paulo Fonseca, l’ex Fiorentina resterà in rossonero per giocarsi le sue carte al centro dell’attacco.