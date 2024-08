Sbarco a Milano, oggi è il grande giorno: arriva l’acquisto più importante

Il club rossonero è pronto ad accogliere uno dei volti nuovi della stagione 2024/2025: ci sono grandi aspettative nei suoi confronti.

La campagna acquisti estiva del Milan è finora limitata ad Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, i tifosi sono impazienti di vedere nuovi colpi. La squadra di Paulo Fonseca va assolutamente migliorata per poter puntare a vincere lo Scudetto e a ben figurare anche in Champions League.

Per quanto riguarda Morata, è il grande nome scelto per l’attacco per sostituire Olivier Giroud. A ottobre compirà 32 anni ed è reduce dalla sua migliore stagione in termini di gol (21). È costato 13 milioni di euro, la cifra stabilita dalla clausola di risoluzione presente nel contratto con l’Atletico Madrid. I Colchoneros non hanno preso benissimo la sua partenza, infatti gli hanno dedicato un messaggio d’addio molto freddo. In generale, in Spagna non è amatissimo e ha voluto fortemente tornare in Italia, dove aveva già giocato con la Juventus e si era trovato molto bene.

Milan, Morata pronto per iniziare

Il nuovo numero 7 rossonero ha vinto il recente Europeo e lo ha fatto da capitano della nazionale spagnola. Essendo andato fino in fondo al torneo, ha fatto più vacanze rispetto ad altri compagni di squadra. Il suo arrivo a Milano è previsto per oggi pomeriggio, attorno alle ore 18 dovrebbe atterrare all’aeroporto di Linate.

Venerdì sarà il giorno della conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, prevista per le 12:00. Successivamente, ci sarà un evento presso il nuovo Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano. Attesi tanti tifosi per il benvenuto ad Alvaro, molto motivato per questa sua nuova avventura professionale. Ha firmato un contratto fino a giugno 2028, con opzione per un altro anno, e dovrebbe percepire uno stipendio da circa 4,5 milioni netti annui più bonus.

Anche se non è più giovanissimo, il club rossonero punta molto su di lui anche a lungo termine. C’è la convinzione che sia il rinforzo giusto per l’attacco di mister Fonseca, che si aspetta anche un altro centravanti entro la fine della sessione estiva del calciomercato. Molto dipenderà dall’eventuale cessione di Luka Jovic, che al momento sembra determinato a rimanere. La sua partenza sarebbe necessaria anche per una questione di liste.

In ogni caso, il Milan è pronto ad accogliere Morata, che sabato 10 agosto inizierà la preparazione fisica. Potrebbe giocare qualche minuto il 13 agosto a San Siro contro il Monza nel match valido per il Trofeo Silvio Berlusconi.