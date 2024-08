Si scalda la pista: l’offerta è pronta, addio Milan ad un passo

Una proposta a sorpresa potrebbe agevolare il calciomercato rossonero: ora tocca al giocatore dire sì e lasciare Milano.

I tifosi si aspettano nuovi acquisti, ma il Milan deve pensare anche a vendere. Ci sono alcuni calciatori che non rientrano nel progetto di Paulo Fonseca e che sono ritenuti cedibili.

Oltre ai soliti noti Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, anche Yacine Adli non è in cima alle preferenze del nuovo allenatore. A differenza dei due colleghi, il francese è stato regolarmente aggregato al gruppo per la preparazione ed è andato anche negli Stati Uniti per il Soccer Champions Tour. Tuttavia, l’obiettivo è quello di venderlo entro la fine della sessione estiva del calciomercato.

Milan, Adli richiesto in Premier League: le ultime notizie

Nelle scorse settimane erano emerse indiscrezioni su proposte arrivate da Arabia Saudita e Qatar, destinazioni non molto gradite al giocatore. Nello specifico, erano stati Al Shabab e Al Sadd a interessarsi, senza successo. Ora è spuntata una nuova opzione, europea.

Infatti, secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Brentford ha offerto 12 milioni di euro per l’acquisto del cartellino di Adli. Nelle prossime ore si cercherà di capire quali saranno gli sviluppi. La proposta potrebbe essere accettata dal Milan, che metterebbe a bilancio una plusvalenza dopo aver investito 8,5 milioni per comprare il francese nell’estate 2021.

Il problema potrebbe essere convincere Yacine, molto legato alla maglia rossonera e che già un anno fa rifiutò le offerte per rimanere a conquistarsi un posto. Stefano Pioli non stravedeva per lui, infatti nella prima stagione a Milano non lo fece quasi giocare, però con il tempo gli ha dato maggiore spazio. Ora sta cercando di convincere anche Fonseca, il quale però ha altre idee per il centrocampo. La cessione dell’ex Bordeaux potrebbe favorire l’arrivo di un rinforzo in mediana.

Non è un segreto che il Diavolo stia cercando di chiudere per Youssouf Fofana, con il quale c’è un accordo da tempo. Purtroppo ci sono un po’ di milioni di distanza rispetto alla richiesta del Monaco, che vuole 25 milioni e non si accontenta dei 20 offerti. Si spera che nei prossimi giorni le parti si possano avvicinare. La cessione di Adli potrebbe persuadere il Milan ad aumentare la propria proposta. Magari a 22-23 milioni, bonus compresi, si potrebbe arrivare alla fumata bianca.