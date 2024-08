Sinner ora vola, l’aggiornamento della classifica ATP fa sognare

Reduce dal forfait alle Olimpiadi, Sinner è protagonista al Masters 1000 di Montreal. Intanto la classifica Atp continua a sorridergli

Archiviate le Olimpiadi di Parigi, il tennis maschile è ripartito questa settimana dal National Bank Open presented by Rogers, prestigioso torneo più comunemente conosciuto come Masters 1000 di Montreal. Presente anche Jannik Sinner, il quale è atterrato sul suolo nordamericano da numero uno al mondo e da prima forza del tabellone.

Il giovane azzurro è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, quando – sul cemento di Toronto – lasciò sul suo cammino gli scalpi di Matteo Berrettini, Andy Murray, Gael Monfils, Tommy Paul e Alex De Minaur. Lo farà contro una concorrenza di tutto rispetto, anche se i suoi principali antagonisti, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, hanno deciso di cancellarsi dopo le fatiche dei Giochi parigini.

Ranking Atp, Sinner in vetta anche dopo lo US Open: il punto della situazione

Contestualmente al titolo di campione, Sinner dovrà difendere ben 1000 punti, la quota che viene assegnata al vincitore di tale categoria di tornei. Riuscirà a mantenere il suo bottino immacolato soltanto in caso di nuova affermazione. Intanto, però, complici i forfait del serbo e dello spagnolo, è già sicuro che rimarrà in vetta alla classifica anche la prossima settimana. Bene, ma qual è la situazione in ottica US Open? Scopriamolo assieme.

L’ultimo aggiornamento del ranking – rilasciato nella giornata di lunedì 5 agosto – ci racconta che Sinner è il numero uno al mondo con un bottino di 9570 punti ed è inseguito da Djokovic a quota 8460 e da Alcaraz a quota 8130.

In tale contesto, Jannik ha da difendere, di qui al termine dello US Open, una quota di 1250 punti: 1000 a Montreal, 50 a Cincinnati e 200 a New York. Nole e Carlitos, invece, ne hanno da difendere molti di più: rispettivamente 3000 (0, 1000 e 2000) e 1650 (200, 850 e 600).

Va da sé che se il classe 2001 altoatesino dovesse raggiungere buoni risultati in ognuno dei prossimi tre tornei – non necessariamente titoli o finali – potrebbe mantenere la vetta della graduatoria abbastanza agevolmente. Diverso il caso di Djokovic ed Alcaraz, i quali saranno costretti a ‘fare gli straordinari’ se vogliono quantomeno impensierire il tennista nostrano.

Insomma, sembrerebbe che il primato di Sinner sia destinato a durare ancora per un po’. Almeno fino a quando il circuito maschile non entrerà nella parte finale di stagione, in cui l’azzurro avrà diverse cambiali pesantissime.