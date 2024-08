Snobbato Sinner, l’annuncio fa infuriare i tifosi italiani

L’eco della grande vittoria di Novak Djokovic a Parigi 2024 fa sentire i suoi effetti anche in vista dei prossimi Us Open

Tutto il mondo del tennis è ai piedi di Novak Djokovic, la leggenda in attività del nobile sport con la racchetta che, fresco della clamorosa impresa ai Giochi Olimpici, è giustamente esaltato e celebrato da tutti. Addetti ai lavori e non. Connazionali e tifosi normalmente neutrali. Rivali ed ex allenatori nel suo fantastico percorso di carriera.

Con una forza di volontà ed una determinazione tipica dei grandi fuoriclasse, il nativo di Belgrado ha messo il cuore oltre l’ostacolo, riuscendo a sconfiggere la resistenza di un avversario (Carlos Alcaraz) 16 anni più giovane di lui e molto più fresco atleticamente.

Nemmeno l’operazione al menisco subita due mesi prima dell’ultimo atto delle Olimpiadi ha potuto fermare Nole dalla sua dolce ossessione: quella di vincere la medaglia d’oro per la sua Serbia. Ma anche per se stesso. Col succitato trionfo il 24 volte campione Slam ha chiuso il Career Grande Slam, avendo vinto almeno una volta un titolo Major e un oro nella kermesse a cinque cerchi.

Completata la missione, Djokovic guarda già avanti, ai prossimi impegni che potrà ora affrontare con la leggerezza di chi non avrebbe quasi più nulla da chiedere ad una carriera che lo ha posto da tempo nell’Olimpo dei più grandi sportivi di tutti i tempi. Il campione però sembra lontano dal voler abdicare: tra gli obiettivi a lungo termine, come sostenuto da chi lo conosce quasi meglio di chiunque altro, potrebbero addirittura esserci le Olimpiadi del 2028.

Ivanisevic è sicuro: “Nole è il favorito numero uno”

Dopo 5 anni di connubio vincente – stagioni in cui sono arrivati tanti titoli e svariate soddisfazioni – il rapporto professionale tra il campione di Belgrado e Goran Ivanisevic si è concluso di comune accordo nello scorso aprile. L’ex campione croato è stato una figura di grande importanza nel cammino del neo campione olimpico: i rapporti sono rimasti eccellenti, come dimostrano le recenti dichiarazioni, rilasciate dopo la vittoria di Parigi, del campione di Wimbledon 2001.

“Quando Novak gioca come può, è il migliore al mondo, nessuno può eguagliarlo. Alcaraz ha 16 anni di meno, colpisce più forte ed è più veloce, ma Novak faceva sembrare che Carlos non fosse né più giovane né più veloce né che colpisse più forte”, ha esordito.

“Gli auguro il suo 25esimo Grande Slam. Se gioca così è l’uomo da battere agli US Open se è motivato come a Parigi, a New York sarà il favorito“, ha sentenziato Ivanisevic.

Ai tifosi italiani non è affatto sfuggito che il bizzoso ma talentuosissimo ex tennista abbia apparentemente snobbato un certo Jannik Sinner, numero uno del mondo e specialista del cemento, nel discorso sui tennisti accreditati a vincere lo Slam statunitense. Sta ora all’altoatesino far parlare di sé in termini lusinghieri, come accade (con brevissime e giustificate parentesi) dallo scorso ottobre.