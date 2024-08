Accelerazione improvvisa: colpo Amrabat in Serie A

Accelerazione improvvisa per il colpo a centrocampo: Amrabat torna in Serie A dopo l’esperienza in Premier League, è lui il tassello mancante

Il Milan è ancora a caccia di rinforzi per ultimare il proprio mercato estivo e garantire a Paulo Fonseca una rosa completa e competitiva.

Gli arrivi di Alvaro Morata e Strahija Pavlovic hanno già dato una buona struttura alla squadra che però ha perso due punti di riferimento come Olivier Giroud e Simon Kjaer; i rossoneri hanno completato anche le cessioni di De Ketelaere, Saelemaekers, Colombo, Luka Romero, Daniel Maldini e adesso sono a caccia di un centrocampista che possa amalgamarsi con Reijnders e Loftus–Cheek. A garantire liquidità sarà l’imminente trasferimento al Napoli di Marco Brescianini (reduce dalla stagione in prestito al Frosinone). Il nome caldo è sempre quello di Youssouf Fofana che la dirigenza insegue da inizio estate. La situazione col Monaco non si è ancora sbloccata e rischia di protrarsi troppo a lungo rispetto alla tabella di marcia della società.

Milan, la dirigenza cerca l’alternativa a Fofana: idea Amrabat

La situazione non sembra sbloccarsi, di conseguenza il Milan sta cercando delle soluzioni alternative al francese. Una di queste è Manu Kone, centrocampista del Borussia Monchengladbach, anche lui francese. Il classe 2001 ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con il club tedesco e da tempo è un nome attenzionato dal club rossonero. Un’altra idea che il Milan potrebbe percorrere è quella che porta al centrocampista della Serie A, Sofyan Amrabat.

Rientrato alla Fiorentina dopo l’ultima esperienza al Manchester United, Amrabat è ancora in attesa di scoprire il suo futuro. Lo United è intenzionato a riportarlo in Inghilterra, ma la situazione è piuttosto intricata. Dalla Turchia, secondo quanto riportato da Fanatik, la squadra di Ten Hag avrebbe fatto passi avanti anche per Sander Berge, norvegese del Burnley. Qualora il Manchester United dovesse chiudere il colpo Berge, potrebbe rinunciare al ritorno di Amrabat che a quel punto potrebbe favorire l’inserimento del Milan.

I Red Devils avrebbero potuto esercitare il diritto di riscatto sul marocchino, che scadeva qualche settimana fa. Il club inglese ha deciso di non farlo, e adesso Amrabat è a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il 27enne ex Verona si sta allenando al Viola Park agli ordini di Raffaele Palladino, ma con un pensiero inevitabile al mercato. Furlani, Ibrahimovic e Moncada sono vigili sul giocatore e aspettano sviluppi per capire come e quando inserirsi, lavorando parallelamente sul fronte attacco (Tammy Abraham) e difesa, Emerson Royal su tutti.