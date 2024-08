Colpo a zero ad un passo, Rebic torna in Serie A

L’attaccante croato che ha giocato per quattro anni con la maglia del Milan tra il 2019 e il 2023, può tornare in Serie A con un’altra maglia

Manca sempre meno all’inizio del nuovo torneo di Serie A, la prossima settimana ci sarà il via ufficiale alla nuova stagione con il primo turno di campionato che si svolgerà tra sabato 17 e lunedì 19 agosto. In questa giornata di debutto per la Serie A 2024/25, il Milan ospiterà il Torino sabato sera alle ore 20:45 a San Siro. Sarà l’esordio assoluto per il nuovo allenatore rossonero, Paulo Fonseca, che torna alla guida di un club italiano dopo che ha allenato la Roma dal 2019 al 2021.

Il Milan inizia quindi dalla sfida contro i granata quella che sarà una stagione lunga e impegnativa con il Diavolo che oltre alla Serie A dovrà cercare di far bene anche in Coppa Italia, in Supercoppa Italiana e nel nuovo format della Champions League che non sarà più con i classici gironi. All’interno del campionato, i rossoneri potrebbero anche rivedere in campo da avversario un loro ex attaccante. Ante Rebic è infatti finito nel mirino di una squadra italiana e potrebbe quindi tornare in Serie A.

Il Milan incontrerà di nuovo Ante Rebic? Questa volta però da avversario

Se sulla strada dei tifosi milanisti dovesse presentarsi nuovamente Ante Rebic sarebbe naturalmente solo da avversario del Diavolo perché un suo ritorno in rossonero non è ad oggi un’opzione percorribile. In Serie A c’è però chi apprezza ancora le qualità del croato che il prossimo 21 settembre compirà 31 anni.

Si tratta dell’Hellas Verona che in questo periodo di calciomercato è alla ricerca di nuovi rinforzi per il reparto offensivo e ha messo nell’elenco degli obiettivi anche il nome dell’attaccante ex Milan. Per Rebic si tratterebbe di un ritorno in gialloblù visto che ha già giocato al Bentegodi per metà stagione nel 2016. A gennaio di quell’anno gli scaligeri lo presero infatti in prestito dalla Fiorentina fino al termine del campionato e raccolse 10 presenze senza però andare mai in gol.

Il Milan può quindi trovarsi Rebic sul suo cammino ancora una volta dopo che ha indossato la divisa rossonera per quattro stagioni. L’attaccante croato classe 1993 con il Diavolo ha segnato 29 reti in 123 partite sommando tutte le competizioni tra il 2019 e il 2023.