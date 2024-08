Il sostituto di Sportiello è stato scelto: Fonseca non ha dubbi

Il Milan ha scelto il sostituto di Marco Sportiello. Dopo aver studiato a lungo la situazione mister Fonseca ha sciolto i dubbi: andrà così.

La preparazione estiva e le amichevoli dei rossoneri sono state importanti per il neo-allenatore Paulo Fonseca per conoscere meglio il potenziale della rosa a sua disposizione e coincidere con la dirigenza sulle zone del campo che necessitano di rinforzi. Perciò il club si è mosso su vari fronti, da quello offensivo a quello difensivo, con nomi che appassionano già i tifosi quali quello di Alvaro Morata.

Uno dei reparti che in queste ore tiene in allerta la società è quello arretrato. In particolare modo con riferimento ai portieri. Per il Milan è divenuta un’improvvisa urgenza a causa dell’infortunio di Marco Sportiello. L’estremo difensore italiano con il compito di secondo rispetto a Mike Maignan si è infortunato in modo piuttosto insolito, mentre la squadra era a New York per l’amichevole contro il Manchester City.

Infatti, mentre era in albergo – ha comunicato il Milan – si è fatto male alla mano sinistra. Precisamente ha subito la lesione completa del tendine estensore del secondo dito ed è stato operato in loco per la riparazione del tendine. L’iter riabilitativo è già cominciato, ma sarà difficile rivederlo in campo per i prossimi tre mesi.

Milan, niente Scuffet: i rossoneri hanno scelto il vice Maignan

In prima istanza per correre ai ripari il Milan aveva pensato a Simone Scuffet, portiere di proprietà del Cagliari, tuttavia la trattativa sarebbe stata in salita. La società sarda non intende privarsi del suo calciatore facilmente e infatti una prima proposta dei rossoneri è stata rispedita al mittente, poiché basata sul prestito. Questo andirivieni ha favorito l’avanzare di un’altra ipotesi, che sta divenendo realtà: a sostituire Sportiello sarà il giovane Lorenzo Torriani.

Reduce da ottime performance durante la tournée negli Stati Uniti – secondo quanto riferisce ‘SportMediaset’ – i dirigenti del Milan lo stanno valutando con attenzione e starebbero pensando di proporgli tale ruolo. Il 19enne si è formato nelle giovanili rossonere e si sente pronto al grande salto. Altrimenti sarebbe atteso comunque da una stagione in Serie C con Milan Futuro. Pare che da parte di mister Fonseca ci sia grande fiducia quindi appoggerebbe la decisione del club. Lo confermano in parte le parole dello stesso Torriani a ‘Milan TV‘ al termine dell’amichevole contro il Barcellona: “Il mister mi ha dato una grande occasione. Penso di averla sfruttata in maniera quasi perfetta, no? Anche se c’è molto da migliorare”.