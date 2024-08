Laxalt pronto a tornare in Serie A, affare a sorpresa

A sorpresa l’ex Milan Diego Laxalt potrebbe avere un futuro in Serie A, ecco dove potremmo vederlo a breve.

A volte ritornato. Questo vecchio detto a volte può essere applicato appieno al mondo del calcio, dove non è detto che l’addio a una squadra sia sempre definitivo. Un concetto come può riguardare certamente i giovani che vengono mandati in prestito per “farsi le ossa”, come si diceva una volta, così da fare esperienza e acquisire esperienza per poi fare ritorno alla casa madre ed è essere pronti per impegni più importanti.

In altri casi, invece, anche chi vanta anni di carriera alle spalle può fare un percorso al contrario, come è il caso di Diego Laxalt. La sua esperienza al Milan è stata di breve durata e non è stata delle più memorabili, pur avendo fatto un investimento non così basso per il suo cartellino, pari a 14 milioni di euro più quattro di bonus, proprio per questo c’è chi non ricorda minimamente il suo passaggio a Milano (è stato anche di proprietà dell’Inter). A sorpresa, però, il laterale uruguayano potrebbe tornare a essere protagonista in Serie A.

E se Diego Laxalt tornasse in Serie A?

In tempi come questi è certamente difficile trovare squadre che siano disposte in Italia a fare grossi investimenti economici, molte applicano un detto che era diventato un diktat per Adriano Galliani, ovvero “Se non esce nessuno non entra nessuno”. Questo avviene certamente per non ingolfare la rosa di elementi che finiscono per trovare poi poco spazio, ma anche per evidenti esigenze di bilancio.

In casi simili non può che essere necessario fare di necessità virtù e puntare su quello che nel mondo dei motori veniva definito “usato sicuro”. Nasce proprio da questa esigenza l’idea di valutare un giocatore che già in passato abbiamo visto nel nostro campionato, ma che non ha mai brillato del tutto. Il riferimento è a Diego Laxalt che, tra le altre, ha vestito le maglie di Inter, Torino, Genoa e Milan, che potremmo rivedere nel nostro calcio. A credere nelle sue potenzialità è una sua vecchia conoscenza come il Grifone: in Liguria sanno bene quanto lui possa essere utile soprattutto nella manovra offensiva di una squadra, pur avendo messo in evidenza qualche lacuna quando si tratta di difendere.

Il giocatore è reduce da un’esperienza alla Dinamo Mosca, ma è rimasto legato al nostro Paese, per questo sarebbe ben felice di giocare nuovamente nel nostro campionato e in una realtà storica come quella rossoblù, ma dove diventa più semplice gestire le pressioni. Alberto Gilardino, altro ex rossonero oggi sulla panchina ligure, ha dimostrato in questi anni, di essere davvero bravo nella gestione di un gruppo, per questo potrebbe ridare le giuste motivazioni a Diego, che ha ancora diversi anni di carriera in avanti. Al momento questa è solo una possibilità, ma potrebbe non essere difficile trovare un’intesa tra le parti.