@ML – Milan, colpo Emerson Royal: ci siamo, è fatta

Il club rossonero sembra vicino a chiudere per l’acquisto del terzino brasiliano: ecco le ultime notizie sulla trattativa.

Il calciomercato in entrata del Milan è finora limitato all’ingaggio di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, serve accelerare per dare a Paulo Fonseca nuovi rinforzi. Il prossimo sembra essere Emerson Royal.

Da tempo è noto l’interesse del club rossonero per il terzino destro brasiliano, ritenuto l’ideale innesto per il ruolo. Per capitan Davide Calabria un concorrente che può togliergli il posto da titolare. L’ex di Real Betis e Barcellona piace molto a Fonseca e la dirigenza sta cercando di accontentarlo.

Emerson Royal al Milan: le ultime notizie

Il Tottenham era partito da una richiesta che superava i 20 milioni di euro, mentre il Milan offriva molto meno. Negli ultimi giorni le parti si sono avvicinate e l’ultima proposta rossonera potrebbe essere quella giusta: 15 milioni fissi più 2 di bonus. Rimanevano pochi dettagli da sistemare prima che gli Spurs concedessero il via libera al trasferimento.

Il Tottenham ha dato l’ok in queste ore, quindi il giocatore volerà a Milano a breve per sostenere le visite mediche e firmare un contratto di quattro anni a circa 3 milioni netti annui, bonus compresi. Ha grande voglia di mettersi a disposizione di Fonseca e di far parte di un nuovo progetto, dato che la scorsa stagione è stata particolarmente difficile ed è finito un po’ ai margini della squadra allenata da Ange Postecoglou. Cerca rilancio e indossare la maglia rossonera rappresenta una grande opportunità per la sua carriera.

Da ricordare che il Milan lo aveva messo nel mirino già in passato, quando si era messo in luce con il Real Betis. Ai tempi, però, il Barcellona esercitò la clausola di riacquisto pagando 14 milioni e successivamente lo vendette al Tottenham per 25. Era l’estate del 2021. La società rossonera offriva meno degli Spurs, quindi non ha potuto assicurarsi il terzino destro brasiliano.

Emerson Royal ha 25 anni ed ha accumulato un’esperienza internazionale che può certamente tornargli utile in Italia, dove avrà modo di perfezionarsi a livello difensivo. È un giocatore prestante sul piano fisico-atletico, garantisce tanta corsa sulla fascia e ha margini di miglioramento sotto ogni punto di vista. Fonseca può essere il tecnico giusto per farlo esplodere definitivamente dopo un’esperienza a Londra non troppo entusiasmante. Emerson Royal è il terzo colpo della campagna acquisti milanista, ora i tifosi attendono i prossimi.