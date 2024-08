@ML – Morata, la conferenza stampa di presentazione: le dichiarazioni in diretta

Oggi è il giorno di Morata, che parla ufficialmente da nuovo giocatore rossonero: è il grande colpo del mercato estivo.

Era il 19 luglio quando il Milan annunciava l’ingaggio di Alvaro Morata, fresco vincitore dell’Europeo da capitano della Spagna. L’attaccante era poi andato in vacanza e solamente ieri è arrivato a Milano, pronto per iniziare la nuova avventura.

Il suo acquisto è costato 13 milioni di euro, ovvero la cifra stabilita dalla clausola di risoluzione presente nel contratto con l’Atletico Madrid. Ha firmato un accordo fino a giugno 2028 con opzione per un altro anno, il suo stipendio si dovrebbe aggirare sui 4,5 milioni netti annui più bonus. Oggi dalle ore 12:00 la consueta conferenza stampa di presentazione a Casa Milan: ieri è toccato a Strahinja Pavlovic e oggi a lui. Noi di MilanLive riporteremo in diretta tutte le dichiarazioni del nuovo numero 7 rossonero. Da segnalare anche che l’ex Juventus nel pomeriggio alle 17:30 sarà presente al nuovo Flagship Store in via Dante, dove i tifosi potranno incontrarlo.

Morata a Casa Milan: le parole dell’attaccante

PRIMO CONTATTO COL MILAN – “Ringrazio a tutti coloro che hanno fatto lo sforzo per avermi qua. Ho avuto diverse opportunità di tornare in Italia in questi anni, ma non c’era da pensare quando ho parlato con Zlatan e Fonseca. Nessuno mi ha voluto così. Sembrava che fossi già del Milan all’Europeo. Io ho bisogno di fiducia e di persone che credono in me, qui me lo stanno dimostrando. Non sono ancora al mio massimo in carriera. Sono felice di essere al Milan, difficile trovare una società con questa organizzazione e questo supporto. Non posso promettere titoli, ma correrò come un cane per la squadra. Un leader è quello che spinge i compagni a fare il loro massimo, cercherò di fare questo”.

CHI VORREBBE EMULARE DELLA STORIA DEL MILAN – “A Ibra ho chiesto maglietta, scarpe, video e tutto in questi anni. Ho sentito Kakà, Shevchenko, Pato e Beckham”.

ASPETTATIVE AL MILAN – “Mi aspetto di vincere e segnare tanto. Ci sono giocatori che fanno milioni di gol e poi non vincono. Alla fine bisogna vincere e godersi il percorso, è un gioco di squadra e tutti avremo la possibilità di segnare. Quando sono arrivato a Milanello ho visto cosa si respira e posso solo fare meglio. I gol non mi preoccupano, voglio portare la seconda stella e aiutare a migliorare la storia del club. Sono gli anni migliori della mia carriera”.

Ibrahimovic in conferenza stampa

LA SCELTA DI PUNTARE SU MORATA – “Do il benvenuto al capitano dei campioni d’Europa. Cercavamo un attaccante completo, un esempio perfetto per noi. La squadra è più giovane dell’anno scorso, non ci sono più Giroud e Kjaer come leader. Alvaro entra anche in questo ruolo, sarà importante dentro e fuori dal campo. Lo aiuteremo, perché è nuovo e non conosce l’ambiente. Non sono preoccupato, è un campione e un vincente. Ha vinto tanto e ha grande esperienza, è un extra per la squadra. Lo conosciamo tutti. Quando ho parlato con Alvaro, la posizione più importante nel gioco di Fonseca è quello dell’attaccante. Deve solo rimanere concentrato e fare gol. Dio ha creato il mondo in 7 giorni, questo è il giorno 4 e siamo molto carichi”.

ANCORA SULLA SCELTA – “Alvaro è sé stesso. Sono sicuro che rimarrà nella storia del Milan. Quando abbiamo visto la possibilità di prenderlo, abbiamo attaccato subito. Gli ho detto che gli avrei portato felicità, se stai bene fuori campo stai bene anche dentro. Questa squadra è molto semplice, buona. Abbiamo preso Pavlovic per un avere un atteggiamento diverso, non voglio una squadra troppo buona. Penso che Alvaro entrerà facilmente nel gruppo, tutti lo aspettano per allenarsi assieme. Deve essere sé stesso, non faticherà, ha già giocato in Italia e ha fatto bene. Non è uno che deve crescere, deve solo stare bene e fare la sua performance. Lui è già completo, al top, con più esperienza avrà più facilità nel giocare. Siamo sicuri che entrerà molto bene in squadra, la stiamo configurando come vogliamo. L’anno scorso la dirigenza ha messo la base, in questa estate stiamo mettendo i dettagli. Vogliamo creare una squadra competitiva per arrivare agli obiettivi. Morata ha un DNA da Milan, è un vincente e ha obiettivi in testa. Poi è bello, i giocatori del Milan sono belli. Deve solo allenarsi e stare bene. La volontà di venire al Milan c’era, ringrazio l’agente di Alvaro per la disponibilità”.

