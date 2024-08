@ML – Rinnovo Theo Hernandez, nessuna indicazione: “Bisogna aspettare”

Le ultime sul rinnovo di Theo Hernandez con il Milan: la trattativa tra l’entourage e il club rossonero non è ancora decollata

Il Milan sta trattando diversi giocatori sul mercato e ha definito il terzo acquisto della sua sessione estiva. E’ Emerson Royal, che dopo una lunga trattativa con il Tottenham, diventerà un nuovo giocatore rossonero. Il terzino brasiliano ha voluto fortemente questa opportunità, anche perché Paulo Fonseca ha insistito molto, soprattutto dopo il grave infortunio subito da Alessandro Florenzi.

Ma non solo, perché il Milan è alla ricerca anche di un centrocampista con caratteristiche difensive e un centravanti. Nel mirino ci sono Youssouf Fofana – anche se la pista sembra un po’ fredda – e Tammy Abraham. Colpi che servirebbero per alzare di parecchio la qualità della rosa, considerando che la stagione è lunga e ricca di insidie.

Oltre ai giocatori da acquistare, il Milan sta valutando anche di rinnovare il contratto dei suoi big. Come per esempio Mike Maignan, ma anche Davide Calabria. Il capitano dei rossoneri ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025, il legame con l’ambiente è fortissimo, però la trattativa non è ancora entrata nel vivo. E la stessa cosa vale per Theo Hernandez.

Milan, per il rinnovo di Theo Hernandez bisogna attendere

Mirko Calemme, giornalista di ‘AS’, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it di Theo Hernandez: “Bisogna aspettare, perché al momento non sono arrivate indicazioni, il Milan ha avuto altre priorità sul mercato. Ha intenzione di sedersi e approcciare a questo tema, ma ci vorrà ancora tempo”.

La sensazione è che si potrà parlare del rinnovo di Theo Hernandez entrando nel vivo dei negoziati dopo la fine del mercato. Il terzino francese vorrebbe restare al Milan, ma allo stesso tempo chiede un ingaggio molto simile a quello di Rafael Leao. Il portoghese, infatti, percepisce circa 7 milioni di euro netti l’anno.

L’ingaggio attuale di Theo Hernandez ammonta a 4 milioni netti, ma anche lui è considerato un elemento chiave del Milan e probabilmente l’accordo alla fine si troverà. Anche perché l’ad Furlani in più di un’occasione ha dichiarato l’importanza del giocatore e il fatto che il club rossonero non ha bisogno di vendere.

La società a livello economico è sana, gli ultimi esercizi sono stati chiusi in positivo e fare degli sforzi per accontentare Theo è possibile. Non resta che attendere per capire come proseguirà la trattativa con il suo entourage.