Pronto a svuotare l’armadietto, addio Milan: Fonseca ha deciso

Il Milan sta per attuare una nuova strategia di mercato: la prossima cessione l’ha decisa Fonseca in persona

Il calciomercato rossonero è pronto a vivere giorni bollenti. Perché sono diverse le trattative in ballo che la dirigenza di Via Aldo Rossi sta portando avanti da tempo, con una svolta perlopiù positiva che dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. Al di là delle entrate, c’è un’uscita ormai decisa: Fonseca non lo vuole in rosa.

Il caso Fofana rimane circondato dal mistero, perché il forte centrocampista vuole il Milan a tutti i costi ma il Monaco continua a chiedere 35 milioni per il suo cartellino, nonostante la scadenza contrattuale tra meno di un anno. Parallelamente, ma leggermente in disparte, rimane viva la pista che porta a Lazar Samardzic dell’Udinese. In attacco il sogno di Paulo Fonseca rimane sempre quello chiamato Tammy Abraham. I contatti con la Roma ci sono già stati ma al momento non è ancora stata trovata la quadra che permetta al nazionale inglese di lasciare la Capitale per sbarcare a Milanello.

Gli acquisti di Pavlovic e Morata hanno sistemato ufficialmente in larga parte, ma non del tutto, difesa e attacco. Ecco perché l’ormai prossimo annuncio di Emerson Royal risulta essere una notizia assai preziosa per la corsia di destra in questo momento presieduta dal solo Calabria.

Dagli acquisti alle cessioni, il passo è breve. E così uno dei talenti rossonero sembrerebbe definitivamente in uscita da Milanello. A questo punto, la scelta è stata fatta: Fonseca ha già in mente con chi sostituirlo durante l’anno.

Addio Milan, ci siamo: saluta i rossoneri

Uno dei reparti che è rappresentato da un’unica grande certezza è la porta del Milan. Lo è Mike Maignan, confermato e titolare inamovibile mentre parallelamente si lavora al prolungamento del campione francese. D’altro canto di talenti in quel settore il Milan ne ha sfornati parecchi negli anni: uno di questi sarebbe in uscita.

Titolarissimo l’anno scorso con la Primavera rossonera, oggi Lapo Nava è più vicino a salutare in prestito il ‘Diavolo’. Dopo aver esordito in Serie A lo scorso maggio contro la Salernitana a 20 anni, è adesso arrivato il momento di fare le valigie e volare altrove per giocare con maggiore continuità e farsi le ossa in previsione di un ritorno a Milanello. Quest’anno il terzo portiere del Milan sarà con ogni probabilità Lorenzo Torriani, che recentemente ha stupito per la sicurezza tra i pali contro il Barcellona.

Il figlio di Stefano Nava, opinionista sportivo ed ex calciatore rossonero negli anni ’90 sarà quindi invitato a salutare – a titolo temporaneo – il club che lo ha formato calcisticamente. Il Milan, come per Torriani, ci conta però parecchio per il futuro. Ma al momento, in attesa dell’arrivo di un nuovo vice Maignan, le gerarchie sembrano essere queste. Staremo a vedere chi deciderà di puntare su Lapo Nava.