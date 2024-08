Ritorno di fiamma: il Milan incontra l’agente

La dirigenza rossonera dovrebbe avere un summit con il procuratore di un giocatore che sembrava essere uscito dal radar: ci sarà un colpo di scena?

Presentata la coppia Pavlovic-Morata e ormai definito l’acquisto di Emerson Royal, adesso il Milan si concentra sulle altre operazioni in entrata (e in uscita) da effettuare entro fine agosto. Sicuramente arriveranno un centrocampista e un attaccante, ma attenzione alle eventuali sorprese.

Ad esempio, non è un segreto che ai rossoneri piaccia molto Lazar Samardzic, calciatore che nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca giocherebbe come trequartista. L’Udinese chiede 25 milioni di euro, mentre il Diavolo vorrebbe spendere meno e inserire una contropartita tecnica nell’operazione. Accordo lontano, al momento. Da non escludere una sorpresa neppure in difesa.

Milan, summit per un parametro zero

In teoria, con l’arrivo di Strahinja Pavlovic non dovrebbe essere acquistato nessun altro difensore centrale. Nel ruolo ci sono lui, Fikayo Tomori, Malick Thiaw, Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. Cinque sembra un numero sufficiente, sperando di non avere nuovi problemi di infortuni a ripetizione. Lo scenario può cambiare se dovesse esserci una cessione, al momento non prevista.

Secondo quanto rivelato da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, gli agenti di Mario Hermoso è a Milano. Ha in agenda incontri sia con l’Inter sia con il Milan, con il quale i contatti sono aperti da tempo. Il 29enne centrale spagnolo è ancora svincolato dopo che il suo contratto con l’Atletico Madrid è scaduto nel giugno scorso. Può essere tesserato a “parametro zero”, anche se l’affare non è comunque semplice e il fatto che il giocatore sia tuttora libero lo dimostra.

Tra stipendio e commissioni, evidentemente le richieste sono state troppo elevate finora e non hanno permesso a Hermoso di firmare per nessuna delle squadre che si sono interessate. In termini di ingaggio, la domanda è di circa 4 milioni di euro netti annui con un contratto di tre anni. Secondo alcune indiscrezioni, è di 4-5 milioni la pretesa dell’entourage come loro compenso per il trasferimento.

Il Milan non può essere interessato a fare un’operazione a queste condizioni, a prescindere dal fatto che oggi non abbia l’esigenza di prendere un nuovo difensore centrale. C’era stato un sondaggio già settimane addietro, però poi non ci sono stati sviluppi. E anche l’Inter non può accettare le richieste di Hermoso e agenti, con la nuova proprietà Oaktree c’è una maggiore attenzione al bilancio e per Giuseppe Marotta è meno facile mettere a segno dei colpi a “parametro zero”.