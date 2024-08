Se lo prende il Manchester United, Milan spiazzato

Doccia gelata per il Milan: il Manchester United beffa il ‘Diavolo’ soffiandogli un suo possibile obiettivo di mercato

Tre su tre. Il Milan ha concluso la tournée negli Stati Uniti così come l’ha cominciata. Dopo il Manchester City e il Real Madrid, a cadere sotto i colpi del Diavolo è stato il Barcellona, sconfitto ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 (Luka Jovic e Pulisic per i rossoneri, doppio Lewandowski per i catalani).

Dunque, sul campo si incominciano a intravedere i primi effetti della cura Fonseca che pur è stato accolto tra lo scetticismo dei tifosi. Tutt’altro che rosea la situazione in sede di calciomercato. Continua, infatti, il muro contro muro per Fofana, con il Monaco che non indietreggia rispetto alla valutazione di 35 milioni di euro e il Milan che non va oltre i 20 milioni di euro.

Ebbene, mentre gli strateghi rossoneri del mercato sondano altre piste (sono in rialzo le quotazioni di Manu Koné, 23enne mediano del Borussia Monchengladbach, i ‘Diavoli Rossi’ potrebbero beffare ancora il ‘Diavolo’ rossonero scippandogli un suo possibile obiettivo di mercato.

Arda Guler, il Manchester United pronto a pagare 100 milioni di euro

Arda Güler è finito nei radar di tante big europee tra cui quelli del Milan. L’ala destra classe 2005, prelevato dal Real Madrid la scorsa estate, ha saltato per un infortunio al menisco gran parte della passata stagione. Ma gli sono bastati 373 minuti per mettere in mostra il suo enorme talento. L’ex Fenerbahce in 10 apparizioni con le merengues ha messo a referto 6 gol, una media da top player.

Doti che ha confermato a Euro 2024 dove con 1 gol e 2 assist ha contribuito all’ottimo percorso nella rassegna continentale della Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Anche in questo pre-campionato il talentino turco si sta mettendo in luce rubando la scena alle stelle Endrick e Mbappè.

Ecco perché, secondo indiscrezioni raccolte da ‘Defensa Central‘, un top team della Premier League sarebbe pronto ad affondare il colpo per strappare Arda Güler al Real Madrid. Si tratta del Manchester United che sarebbe disposto a investire ben 100 milioni di euro per prelevare il giocatore subito, già in questa finestra estiva di mercato. Il Real Madrid sarebbe stato informato circa un eventuale blitz da parte dei Red Devils per l’ex Fenerbahce da alcuni intermediari ed è pronto a fare le barricate.

Per il classe 2005 di Ankara il trasferimento al Manchester United rappresenta un’occasione da non lasciarsi sfuggire dal momento che allo United troverebbe un stipendio da top player oltre che un ruolo da protagonista nel progetto di Erik ten Hag. Difficile che il Real venda una delle sue stelle ai rivali, ma occhio alle sorprese e alle mega offerte dello United.