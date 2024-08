Affare saltato, i tifosi del Milan non si danno pace

Nulla da fare nella trattativa col club transalpino: il giocatore non si trasferirà, almeno per ora, a Milano

Impegnata da tempo alla ricerca di un centrocampista di un certo spessore da aggiungere alla rosa, la dirigenza rossonera nelle ultime ore ha registrato una pesante battuta d’arresto per un profilo messo in agenda da tempo.

No, non si tratta di Adrien Rabiot, la cui pista resta difficile, difficilissima, ma ancora tecnicamente possibile visto che il ‘Duca’ è ancora incredibilmente senza squadra dopo l’addio alla Juve da svincolato. Parliamo di un connazionale del giocatore francese, uno che ha fatto tre apparizioni – sebbene due con un minutaggio inferiore ai 10 minuti – anche nell’ultima edizione degli Europei.

Il classe ’99 nativo di Parigi ma con chiare origini maliane ha il contratto in scadenza col suo club nel giugno del 2025. Pur avendo una valutazione nominalmente alta, il fatto che questa sia l’ultima vera sessione di mercato in cui la società proprietaria del cartellino del giocatore possa, e nemmeno del tutto, spingere sul prezzo, ha reso il centrocampista un pezzo appetito dalla piazza.

I tentativi del Milan di accontentare solo parzialmente le richieste del Monaco sarebbero però naufragate del tutto negli ultimi giorni. I monegaschi non si sono fatti intimorire dal pericolo, invero ancora concreto, di perdere il loro giocatore a ‘zero’ tra un anno, restando fermi sul prezzo già fissato qualche settimana fa: 35 milioni di euro o non se ne fa niente.

Milan, addio a Youssouf Fofana: Monaco irremovibile

Per la verità la dirigenza meneghina aveva coltivato un sogno, alimentato anche dalla supposta volontà dello stesso calciatore, che avrebbe individuato proprio nel Milan la sua destinazione preferita: prendere Youssouf Fofana a costo zero a luglio 2025.

Anche in questo caso parliamo di un’eventualità ancora possibile, che però – anche se soddisfatta – non risolverebbe il problema della necessità immediata di inserire un profilo di un certo lignaggio in rosa. Da qui le mosce concrete nel presente, con Furlani che avrebbe messo sul piatto 20 milioni come indennizzo da garantire al Monaco per una cessione in questa finestra di mercato.

Niente da fare. Il club biancorosso, forte della possibile asta che potrebbe scatenarsi sul suo gioiello, non ha ceduto alla proposta del Diavolo. Impossibile trovare un accordo – troppa la distanza tra domanda ed offerta – per il cartellino del francese di origini africane. I tifosi rossoneri masticano amaro: manca sempre meno all’inizio del campionato e la pedina sulla linea mediana non è stata ancora trovata.