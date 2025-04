“Volevo restare al Milan”, annuncio ufficiale ed i tifosi si mangiano le mani

Un annuncio arrivato all’improvviso e che ha scosso i tifosi rossoneri nelle scorse ore: voleva restare, che occasione mancata

Il Milan dopo il 2-2 contro la Fiorentina si prepara a scendere in campo per la sfida con l’Udinese, quando mancano ormai poche giornate alla chiusura della Serie A.

Pensare di acciuffare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League è ormai utopia. Anche per questo la dirigenza di Via Aldo Rossi sta già programmando il futuro, tra direttore sportivo ed un nuovo allenatore che sostituirà Sergio Conceicao. Dal presente al passato, quello glorioso, caratterizzato da leggende e notti memorabili, il passo è breve.

E così in casa Milan un pensiero è andato proprio ad un grande ex rossonero che nelle scorse ore ha rivelato un retroscena di mercato pazzesco. La sua voglia di rossonero non era ancora finita eppure fu addio: ad oggi per i tifosi del ‘Diavolo’ è un rimpianto che fa ancora tanto male.

Milan, senti l’ex leggenda: rimpianto clamoroso

Si parla ovviamente di quell’Andrea Pirlo che in maglia rossonera ha vinto praticamente tutto, attestandosi come una leggenda del calcio mondiale. Un centrocampista unico, magico in mezzo al campo, che ha fatto le fortune della squadra rossonera per anni e che poi vide interrotta la sua storia d’amore col Milan, forse, sul più bello.

Era l’estate 2011, il Milan aveva vinto meritatamente uno Scudetto con Pirlo che finì accantonato da Max Allegri in favore di un centrocampo muscolare, al centro del quale vi era van Bommel. Da lì l’idea della Juventus di provare a strappare il regista azzurro ai rossoneri, a parametro zero. E così fu. Pirlo fece – seppur a 32 anni, quando in molti lo davano ormai per finito – grande la squadra bianconera. Ed il tricolore ben presto si trasferì a Torino.

Proprio Pirlo nelle scorse ore è tornato a parlare in un’intervista pubblicata dalla società rossonera su ‘X’ e per la quale i tifosi già si stanno mangiando le mani. Il motivo è presto detto: Pirlo non voleva lasciare il Milan, fu un addio doloroso e ‘forzato’ per lui. “Sono cresciuto lì, sono diventato uomo. Sinceramente avrei voluto continuare a fare altri di anni però non è stato possibile“, ha rivelato il ‘Maestro’.