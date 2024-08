Al Milan in prestito: riapertura totale, adesso si può

Il club rossonero potrebbe approfittare di una buona occasione di mercato per mettere a segno un altro colpo molto gradito a mister Fonseca.

La campagna acquisti dl Milan è ancora incompleta e manca sempre meno tempo al debutto ufficiale nella Serie A 2024/2024, in programma per sabato 17 agosto contro il Torino. Alla squadra mancano alcune pedine importanti e la dirigenza deve cercare di agire abbastanza rapidamente, è il 10 agosto e serve accelerare.

Tra le richieste di Paulo Fonseca c’è l’ingaggio di un nuovo attaccante. L’idea è quella di vendere Luka Jovic e prendere un’altra alternativa ad Alvaro Morata. Anche se al serbo è stato rinnovato il contratto fino a giugno 2025, dopo una stagione con 9 gol realizzati, in realtà ora c’è l’intenzione di cederlo per fare spazio a un altro centravanti. Anche per una questione di liste, è importante effettuare questa operazione in uscita. Cosa non semplice, l’ex Fiorentina finora ha rifiutato le offerte che gli sono arrivate.

Milan, il nuovo bomber a condizioni favorevoli

Ormai è noto l’interesse del Milan per Tammy Abraham, punta che piace parecchio a Fonseca. È in uscita dalla Roma, che chiede circa 25 milioni di euro per la sua cessione. Il club rossonero ha provato inserire una contropartita tecnica nell’operazione, ad esempio lo stesso Jovic, però finora la trattativa non ha preso quota.

La soluzione ideale per il Diavolo sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, in modo tale da poter valutare bene nel corso della stagione il pieno recupero fisico dell’inglese. Il 5 giugno 2023 nell’ultima giornata di campionato si ruppe il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è tornato a giocare una partita solamente ad aprile 2024. Normale che possa esserci qualche dubbio sulla tenuta dell’attaccante.

La Roma non è disposta a cedere Abraham con tale formula, però si potrebbe ragionare inserendo un obbligo di riscatto legato al verificarsi di specifiche condizioni. Questa potrebbe essere una soluzione in grado di accontentare tutte le parti, anche se non sarà comunque semplice trovare un accordo. Vero che il club giallorosso ha bisogno di fare cessioni e che potrebbe ammorbidire la propria posizione per favorire la partenza dell’ex Chelsea, ma non vuole fare regali. Sullo sfondo non mancano richieste dalla Premier League, l’ultima dal Bournemouth, che ha appena venduto Dominik Solanke al Tottenham per circa 75 milioni di euro (bonus inclusi); quindi, ha le risorse per fare una buona offerta alla Roma.