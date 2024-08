Ballo-Touré in Serie A, destinazione a sorpresa

Il Milan si prepara a cedere Ballo-Touré, rientrato alla base al termine dell’esperienza vissuta al Fulham: spunta una destinazione inattesa.

Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento della rosa milanista. Tante le operazioni a cui sta lavorando il club, intenzionato ad allestire una rosa competitiva in grado di togliersi quante più soddisfazioni tra Campionato e Champions League. Un processo di restyling completo, che passerà non soltanto attraverso vari acquisti ma anche dalle cessioni degli elementi poco graditi al tecnico Paulo Fonseca: tanti i nomi finiti in lista di sbarco, tra cui quello di Fodé Ballo-Touré.

Il 27enne è rientrato alla base al termine della pessima esperienza vissuta tra le fila del Fulham: appena 8 le apparizioni totalizzate in maglia bianconera di cui 6 in Premier League e 2 in FA Cup, per un totale di 224 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco e zero contributi in zona offensiva. Un bottino negativo, distante dalle aspettative iniziali, che ha spinto gli inglesi a bocciarlo e a rispedirlo in Italia. Il management coordinato dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, di conseguenza, si è messo a caccia di un possibile acquirente tuttavia riuscire nell’impresa di piazzarlo altrove non si preannuncia facile.

Milan, Ballo-Touré ai saluti: spunta una destinazione a sorpresa

Il Besiktas, ad esempio, di recente si era fatto avanti facendo sapere di essere pronto a piazzare l’affondo vincente. A stoppare ogni contatto, però, ci ha pensato lo stesso Ballo-Touré poco convinto di proseguire la carriera in Turchia. La sua volontà, in particolare, è quello di rimettersi in gioco in Premier League ma, almeno finora, sulla scrivania del manager non risultano offerte provenienti dall’Inghilterra. Alla corsa, intanto, si è iscritta una squadra della Serie A: parliamo del Venezia, guidato da Eusebio Di Francesco.

Gli arancioneroverdi si sono messi alla ricerca di elementi esperti e tra i profili vagliati c’è proprio quello del senegalese, legato al Milan fino al 30 giugno 2025. Il colpo può andare in porto, a due condizioni: in primis, servirà un rinnovo almeno annuale visto che i lagunari lo vogliono soltanto in prestito. Il Milan, per chiudere l’affare, dovrà inoltre partecipare al pagamento dello stipendio percepito dal calciatore (un milione netto), fuori dai parametri economici del Venezia.

I contatti tra le parti sono scattati: ora resta da vedere in che modo proseguiranno. Il divorzio tra Ballo-Turé ed i rossoneri, in ogni caso, appare inevitabile dopo la decisione di estrometterlo dalla prima squadra ed aggregarlo temporaneamente al Milan Futuro. Per lui non c’è più spazio a Milanello.