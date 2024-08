Emerson Royal e Calabria a confronto: stesso ruolo, diversa interpretazione (FOTO)

Emerson Royal sta per arrivare a Milano e farà concorrenza a Calabria sulla fascia destra: due terzini un po’ diversi, ecco perché.

Dopo aver preso Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, la società rossonera ha chiuso anche per l’acquisto di Emerson Royal dal Tottenham. Il giocatore sarà in Italia domenica sera e poi lunedì sosterrà le visite mediche.

Un investimento da circa 15 milioni di euro più 2 di bonus, accordo arrivato dopo una trattativa abbastanza lunga. Gli Spurs erano partiti chiedendo oltre 20 milioni, cosa che il Milan non poteva accettare dopo una stagione negativa da parte del brasiliano. Alla fine, è stata trovata un’intesa che ha soddisfatto tutti. L’ex di Barcellona e Real Betis firmerà un contratto di quattro anni con opzione per un ulteriore anno.

Milan, Emerson Royal sfida Calabria

Il 25enne di San Paolo è un terzino destro e questo significa che si giocherà il posto con capitan Davide Calabria, determinato a convincere Paulo Fonseca a non relegarlo al ruolo di riserva. Ma nei piani dell’allenatore il sudamericano sarà il nuovo titolare, appena si sarà ben inserito nel gruppo e avrà appresso le sue idee di calcio. Il Milan ha accelerato dopo il grave infortunio capitato ad Alessandro Florenzi, che rivedremo in campo solo nel 2026.

Come detto in precedenza, l’ultima stagione di Emerson Royal è stata abbastanza da dimenticare. Motivo per il quale, per fare un confronto tra lui e Calabria è meglio prendere in esame i dati dell’annata 2022/2023, che ci fanno vedere che in termini dei cross e assist attesi è sicuramente meglio il numero 2 rossonero, quindi più pericoloso in fase offensiva.

Davide fa segnare una statistica migliore anche per quanto concerne i passaggi progressivi (92,8 contro 33,7). Emerson Royal più incisivo nelle azioni difensive (87,6 contro 72,5) e nella percentuale di duelli difensivi vinti (95% contro 43,9%). Dato più alto anche quando si parla di conduzione progressiva (63,3 contro 22,3).

Il brasiliano potrebbe dare qualcosa di più sul piano difensivo, dunque. Oltre a essere veloce, ha una buona forza fisica e garantisce corsa costante sulla fascia. Può essere una valida aggiunta alla retroguardia rossonera, anche se non mancano dei dubbi nei suoi confronti dopo un’avventura non troppo esaltante al Tottenham. Toccherà a lui dimostrare sul campo che il club ha fatto bene a fare questo investimento.

