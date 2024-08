Ibrahimovic lancia la bomba: clamoroso indizio di mercato

Il Milan ha le idee chiare sul mercato e Zlatan Ibrahimovic non ha fatto altro che confermarlo: dalle sue parole di evince però un indizio importante

Il super consulente di Jerry Cardinale sta prendendo sempre maggiore possesso della situazione in casa rossonera. Le sue idee anche sul mercato sono molto importanti e indirizzano le scelte. Il Milan deve fare attenzione ai dettagli.

Non tutti sono rimasti soddisfatti per quanto fatto dal Milan sul mercato. L’arrivo di Morata aveva lasciato ben sperare, visto che c’era da sostituire in modo rapido un pilastro come Olivier Giroud. Poi però sono spuntate fuori troppe difficoltà per arrivare ad altri profili importanti e seguiti, come Emerson Royal, Fofana e Tammy Abraham. Questi sarebbero i nomi preferiti da Paulo Fonseca per completare la propria rosa. L’arrivo di Pavlovic ha sistemato bene il discorso difensivo, considerando che con Tomori può comporre una coppia davvero molto ben assortita.

Resta però da capire cosa avverrà con gli altri giocatori in rosa, visto che Kalulu e Thiaw chiedono spazio e potrebbero non essere considerati incedibili. Il francese fa della duttilità una delle sue qualità migliori e potrebbe essere impiegato anche da esterno destro. Il giovane tedesco, invece, rischia di essere il sacrificato per avere i milioni necessari a completare gli ultimi acquisti (sempre vivo l’interesse del Newcastle).

Il Milan prosegue con il suo mercato di dettagli: Zlatan Ibrahimovic svela un particolare sulla difesa

A parlare del mercato del Milan e dei dettagli che possono fare la differenza, è stato proprio Zlatan Ibrahimovic, a margine della presentazione del neo arrivato Strahinja Pavlovic. Come riportato dai colleghi di MilanNews.it, Ibra ha dichiarato: “Abbiamo cinque difensori centrali, ma Kalulu può giocare anche a destra. Dei nostri quattro centrali solo Pavlovic è mancino. È importante secondo noi avere difensori mancini”.

Poi tralasciando gli aspetti tecnici e tornando su Kalulu: “Pensiamo che possa giocare bene a destra”. Questo discorso potrebbe anche lasciar riflettere sull’eventuale attivo di Emerson Royal, considerando che al netto dell’infortunio di Florenzi da quella parte ci sono già l’ex Lione e il capitano Davide Calabria. Vedremo se invece si sbloccherà qualcosa sul tema Thiaw e i milioni verranno dirottati sul giocatore in forza al Tottenham. Il tempo comunque inizia a stringere. Fonseca ha bisogno di trovare la quadratura del cerchio prima dell’inizio del campionato, sia in difesa che a centrocampo.