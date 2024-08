In sei con le valigie pronte: addio al Milan ad un passo

Il Milan non si muove solo in entrata, ma potrebbe vedere diversi calciatori lasciare il club: addirittura in sei hanno già le valigie pronte

L’arrivo di Paulo Fonseca ha portato una rivoluzione tecnica nel Milan, che sta provando a rivoluzionare in maniera piuttosto profonda il suo modo di fare calcio e rinnovando gli obiettivi sul campo. Il nuovo allenatore non farà sconti a nessuno e ha detto che l’obiettivo del club è lo scudetto, senza nascondersi anche di fronte ad avversarie temibili come Inter e Juve, che secondo molti partiranno con i favori dei pronostici.

E poi c’è il lavoro di Moncada e Furlani, che non hanno portato a Milano tutti gli obiettivi in cantiere, è vero, ma stanno pian piano coprendo tutti i ruoli dove c’era bisogno di rinforzi. L’acquisto di Alvaro Morata può essere davvero importante per le dinamiche di campo e lo stesso vale per Pavlovic, in attesa del nuovo terzino destro e del mediano che sta diventando una vera e propria telenovela.

In ogni caso, non ci sono solo le operazioni in entrata, ma bisogna pensare attentamente anche alle uscite e diversi calciatori sono già stati messi alla porta. Ecco tutti i nomi che dovrebbero lasciare il club nei prossimi giorni.

Rivoluzione Milan, sei calciatori sono pronti a partire

È vero che con la tripla competizione a cui dovrà partecipare il Milan, la rosa a disposizione di Fonseca dovrà essere parecchio lunga, in modo tale da avere dei ricambi continui e preservare anche la condizione fisica dei calciatori. Gli esuberi, però, non mancano e negli ultimi giorni la lista è diventata sempre più fitta.

Si parte da due calciatori che non saranno comunque nel giro della prima squadra e che da tempo la società meneghina sta cercando di piazzare sul calciomercato: Origi e Ballo-Touré proprio non fanno parte del progetto e dovranno trovarsi una nuova destinazione nei prossimi giorni, anche se il Milan da loro non potrà ottenere un incasso importante.

Anche con Adli sta iniziando un braccio di ferro, anche se in misura inferiore: ha già detto no ad alcune destinazioni, ma non rientra nei piani di Fonseca, per cui si attendono novità nei prossimi giorni. Per la Lapo Nava siamo arrivati ugualmente ai titoli di coda, ma occhio anche a due nomi importanti come Thiaw e Saelemaekers: con un’offerta importante anche loro potrebbero dire addio, e non è un mistero.