La bomba è stata sganciata: nel 2026 arriva Verstappen

Una bomba clamorosa di mercato stravolge l’estate della Formula 1, deciso il futuro di Max Verstappen: ecco cosa sta succedendo

L’estate è caldissima e i motori sono spenti, ma la Formula 1 continua a far parlare di sé grazie a tante vicende che tengono col fiato sospeso appassionati ed addetti ai lavori. Una di queste fa riferimento ad una clamorosa indiscrezione di mercato che vede protagonista il tre volte campione del mondo Max Verstappen: il prossimo futuro dell’olandese potrebbe non essere alla Red Bull, nonostante un ricco contratto valido fino al lontano 2028.

Nel corso degli ultimi mesi, per la verità, si è spesso parlato di un rapporto logoro tra Verstappen e la Red Bull. E SuperMax era stato prontamente associato alla Mercedes, squadra alla ricerca di un degno erede di Lewis Hamilton destinato alla Ferrari.

La decisione di Toto Wolff di affidare il sedile del britannico al giovane talento italiano Kimi Antonelli, tuttavia, pareva aver spento definitivamente qualsiasi speculazione riguardo il futuro dell’olandese. Nelle ultime ore, però, la situazione sembrerebbe essere tornata in discussione.

Verstappen, deciso il suo futuro: ecco i dettagli

Stando infatti a quanto riferiscono dalla Germania, Verstappen potrebbe presto salutare Milton Keynes per intraprendere una nuova avventura a bordo di una Freccia d’Argento. A riportare la notizia è l’autorevole giornalista Ralf Bach di F1-Insider, secondo cui il figlio d’arte nativo di Hasselt potrebbe approdare a Brackley nel 2026.

Sempre stando a quanto riferisce il noto collega, i colloqui tra l’entourage di Verstappen – leggasi il padre Jos e il manager Raymond Vermeulen – e i vertici della Mercedes – Toto Wolff e Ola Kallenius – sarebbero in fase avanzata e non ci sarebbero ostacoli sotto il profilo economico. Ciò che interesserebbe al pilota è il progetto, e in queste ore Max starebbe valutando se quello della Mercedes è in grado di soddisfarlo a livello di prestazioni.

Per quanto riguarda invece l’aspetto contrattuale, Verstappen potrebbe liberarsi o in caso di addio di Helmut Marko o esercitando una clausola legata ai rendimenti della squadra, qualora la Red Bull continui a faticare come negli ultimi appuntamenti.

Nell’articolo pubblicato su F1-Insider, inoltre, si smentisce qualsiasi voce relativa all’interesse di Verstappen per un trasferimento a Silverstone tra le fila dell’Aston Martin (dove probabilmente andrà l’oramai ex progettista delle vetture targate Red Bull, Adrian Newey). Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni di questa vicenda, ma il futuro di Max è in bilico.