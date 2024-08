Milan, è una giornata storica: oggi il debutto ufficiale più atteso

E’ la giornata che in tanti tifosi del Milan aspettavano. E’ arrivato il momento. Alle 21.00 si scenderà in campo ufficialmente

E’ ancora calcio d’estate. Il Milan di Paulo Fonseca è atteso dall’ultima amichevole, quella più importante, quel Trofeo Berlusconi, che di fatto chiuderà la prima fase. Il Diavolo ha sorpreso tutti, avendo la meglio di Real Madrid, Manchester City e Barcellona.

La tournée americana ha così sorpreso tutti, dando i suoi frutti e facendo tornare l’ottimismo tra i tifosi rossoneri. Ma contro il Monza sarà davvero l’ultima amichevole, poi sarà tempo di fare sul serio, con la sfida al Torino, in programma in casa il prossimo sabato. Il tecnico portoghese dovrà dimostrare di avere le idee chiare e di mandare in campo la migliore formazione possibile. Sarà interessante capire come stanno Morata e Pavlovic, così come Theo Hernandez, Reijnders e Maignan, ma martedì avremo già qualche risposta.

Il vero calcio è dunque pronto ad iniziare anche per Rafa Leao e compagni, ma c’è chi già è chiamato a scendere in campo fin da subito. In queste ore è infatti iniziata la Coppa Italia e in serata toccherà al Milan Futuro giocare per il Primo Turno Eliminatorio della competizione dedicata alle squadre di Serie C.

Lecco-Milan Futuro dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Diavolo di Daniele Bonera farà dunque il suo esordio ufficiale allo stadio Rigamonti-Ceppi contro il Lecco. Il Milan dunque dovrà vedersela contro la formazione di casa, allenata da Francesco Baldini, che lo scorso anno militava in Serie B. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 21.00 e sarà possibile assistere al match sui canali di Sky Sport Calcio (canale 202). In streaming, invece, la partita si potrà seguire sulle piattaforme di Sky Go e NOW.

Non sarà certo la formazione migliore che Daniele Bonera potrà schierare. Molti calciatori, che verosimilmente, saranno titolari sono reduci da un’estate impegnativa. Facciamo chiaramente riferimento ai giovani azzurri Bartesaghi, Zeroli e Camarda. Per loro bisognerà attendere, così come per Liberali, ma non mancano i motivi di interesse. Vedremo così all’opera il figlio di Zlatan Ibrahimovic che darà una mano in attacco ad Alesi, tra i giocatori che si è meglio comportato in questa pre-season. Occhi puntati anche Stalmach.

PROBABILI FORMAZIONI LECCO-MILAN FUTURO

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Frigerio; Tordini, Buso. Allenatore: Baldini

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Mastrantonio; D’Alessio, Dutu, Paloschi, Perera; Stalmach, Sala; Di Siena, Bonomi, Ibrahimovic; Alesi. Allenatore: Bonera