Milan, finalmente si è sbloccato l’affare: offerta convincente

Si sblocca un affare in casa Milan con l’ultima offerta che sembra aver convinto il giocatore pronto a cambiare maglia.

Sono giorni decisivi per il mercato del Milan sia per quello che riguarda le operazioni in entrata che per quelle in uscita.

Paulo Fonseca è a stretto contatto con la dirigenza del Milan per cercare di ultimare i movimenti della rosa ed avere un organico al completo il prima possibile. Gli acquisti di Morata e Pavlovic hanno sistemato le questioni inerenti all’attaccante ed al difensore centrale. Il mercato rossonero non può fermarsi però qui con altri reparti che necessitano di ritocchi nei prossimi giorni.

Prima di tutto però sarà necessario chiudere degli affari in uscita per fare cassa e dare poi l’assalto agli ultimi obiettivi. In queste ultime ore sembra avvicinarsi un affare per i rossoneri con l’ultima offerta che pare aver convinto un giocatore a cambiare maglia.

Calciomercato Milan, affare ad un passo: è pronto a dire sì

Il Brentford è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Milan per il cartellino di Yacine Adli. Il centrocampista francese è sul mercato da diverse settimane non rientrando nei piani di Fonseca per quello che riguarda la stagione che sta per prendere il via. Il club inglese avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 12 milioni di euro, una somma che soddisfa le richieste del Milan.

Inizialmente il Milan aveva fissato intorno a 15 milioni di euro la cifra richiesta per il cartellino di Yacine Adli ma il giocatore ha rispedito al mittente le proposte giunte dall’Arabia Saudita. La speranza dell’ex Bordeaux era quella di provare a convincere Fonseca a puntare su di lui come fatto in passato con Stefano Pioli ma la società sembra avere idee diverse per il proprio centrocampo ed ha chiesto al centrocampista di trovarsi una nuova sistemazione.

La chiamata del Brentford è stata presa in seria considerazione dal centrocampista che durante i prossimi giorni dovrà trovare un accordo con la società britannica per il suo approdo in Premier League. 12 milioni di euro che permetterebbero al Milan di fare cassa ed andare a dare l’assalto a Youssouf Fofana, da tempo bloccato dai rossoneri ma con il Monaco che non vuole fare sconti.

Per quello che riguarda il centrocampo piace sempre Samardzic anche se al momento la pista che porta al serbo è stata accantonata. Per il suo arrivo a Milanello sarà necessaria un’altra cessione in mezzo al campo con Tommaso Pobega che potrebbe cambiare maglia in Serie A con diversi club italiani che hanno preso informazioni.