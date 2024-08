Milan, tutti i dettagli dell’affare Emerson Royal: costi, numero maglia, visite mediche

Il Milan ha concluso l’affare legato a Emerson Royal dopo una lunga trattativa con il Tottenham: ecco tutti i dettagli

Sono ore calde per il calciomercato del Milan, che ha finalmente chiuso il terzo acquisto della sua campagna estiva e potrà riversare le proprie risorse su altri giocatori. Dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, il club rossonero è pronto ad accogliere Emerson Royal dal Tottenham.

Il terzino brasiliano nella rosa sostituirà Alessandro Florenzi, che si è infortunato gravemente durante la tournée negli Stati Uniti d’America. Un colpo che però non è stato accolto positivamente dalla tifoseria, che ritiene Emerson Royal non un top del ruolo.

Il Barcellona lo aveva preso in sinergia con il Betis e dopo aver disputato ottime stagioni a Siviglia, con i blaugrana non si è imposto. E’ stato venduto dopo appena tre partite per 25 milioni al Tottenham. Ma anche con gli Spurs non ha fatto benissimo.

La scorsa stagione ha collezionato 24 presenze in tutte le competizioni segnando un gol, con un totale di 1.335′ giocati. E’ un giocatore che comunque può giocare su entrambe le fasce e a volte è stato anche adattato da difensore centrale. Il Milan ha scelto di puntare su di lui anche per la sua voglia di rilanciarsi dopo stagioni difficili.

Emerson Royal al Milan: tutti i dettagli dell’affare

La trattativa tra il Milan e il Tottenham si è definitivamente conclusa dopo alcune settimane di negoziati. Il club rossonero verserà nelle casse degli Spurs 15 milioni di euro più bonus. Sono fissate per lunedì le visite mediche di Emerson Royal e la successiva firma sul contratto. Il giocatore vestirà la maglia numero 22.

Il numero 22 fa tornare in mente dolci ricordi ai tifosi del Milan, visto che è appartenuta a un brasiliano che ha scritto la storia del club: Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà. Ma negli ultimi anni non ha portato granché fortuna ai vari Lazetic, Musacchio e Gabriel che l’hanno indossata.

Non resta che attendere l’arrivo di Emerson Royal in Italia, che sarà a pochi giorni dall’inizio della stagione, fissato al prossimo 17 agosto contro il Torino. Il Milan, dopo aver definito il suo acquisto, si preoccuperà di puntare su un centrocampista con caratteristiche difensive e poi un altro centravanti. Potrebbero esserci delle novità anche sul fronte cessioni per motivi di liste, sia in Serie A, sia in Champions League, con Yacine Adli e Ismael Bennacer visti come i maggiori indiziati.